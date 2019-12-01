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22:33 (мск), источник: Известия

Ученые раскрыли пользу ночных кошмаров для нервной системы

Ученые нашли пользу от кошмарных снов. Специалисты считают, что, испытав чувство страха во сне, наяву человек сможет лучше справиться со стрессовыми ситуациями.

Источник: Reuters

Специалисты Женевского университета (Швейцария) совместно с экспертами Висконсинского университета (США) провели исследование, результаты которого в октябре опубликовал портал Human Brain Mapping. Всего было проведено два эксперимента.

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В первом участвовали 18 человек, их мозговую активность во время сна ученые изучали при помощи электроэнцефалограммы. Несколько раз специалисты намеренно прерывали сон испытуемых, спрашивая, какие сновидения они видят.

Таким образом специалистам удалось определить, что во время кошмаров активизируются две области мозга — островковая доля и поясная кора. Они же работают во время стрессовых ситуаций наяву — островковая доля отвечает за оценку эмоций, а поясная кора контролирует поведение человека и позволяет дать адекватную реакцию.

В ходе еще одного эксперимента удалось установить связь между кошмарами и стрессом во время бодрствования. Ученые попросили 89 респондентов в течение недели вести дневник сновидений, описывая увиденное и эмоции от этого. После пробуждения им делали МРТ и показывали изображения нейтрального и негативного характера. Респонденты, которые чаще видели кошмары, спокойнее реагировали на неприятные снимки.

На основе этих двух экспериментов ученые сделали вывод, что страшные сны тренируют нервную систему человека и помогают справляться со стрессом.

Ранее в ноябре американские ученые пришли к выводу, что отсутствие глубокого сна вредит здоровью. В частности, человек становится более тревожным и уязвимым к стрессу.

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