05:22 (мск), источник: РИА Новости
Названы регионы с максимальной разницей в уровнях зарплат
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Как минимум 10% работников в 11 субъектах Российской Федерации получают в качестве зарплаты более 100 тысяч рублей в месяц, а в
Как отмечают эксперты, уровень социального расслоения в России находится на среднем по мировым меркам уровне. Так, индекс Джини, показывающий, насколько отличаются доходы наиболее богатых и бедных, в последние годы был здесь на уровне 0,4, в то время как в странах Европы он в основном находится в диапазоне от 0,25 до 0,35, а например, в США он равнялся 0,45, в Китае — 0,47, в Бразилии — 0,5 (чем индекс выше, тем сильнее дифференциация).
Таким образом, разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная, однако во многих сравнимых экономиках она еще выше.
Исследование также показывает, что в основе различий в доходах в России лежит региональная дифференциация. Для определения этих различий эксперты РИА Новости провели исследование уровня и распределения зарплат и составили третий по счету ежегодный рейтинг регионов России по зарплатам.
В качестве основного показателя ранжирования в рейтинге была использована доля работников, получающих на руки 100 тысяч рублей и более в месяц (высокооплачиваемые работники). Кроме того, были проанализированы и приведены в рейтинге такие показатели, как доля низкооплачиваемых работников (менее 15 тысяч рублей в месяц), а также диапазон самых распространенных зарплат в регионе.
В России в среднем, согласно данным исследования, в 2019 году 7% работников могли похвастать зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц. Причём за последний год доля высокооплачиваемых работников увеличилась почти в два раза, или на 3,6 процентного пункта.
В целом, по мнению экспертов, зарплата (за вычетом НДФЛ) на уровне 100 тысяч рублей и более в месяц почти в любой ситуации обеспечивает средний достаток для работника, а зачастую можно даже говорить о высоком финансовом благополучии при таком уровне оплаты труда.
При этом лишь шесть регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, а в половине российских регионов значение этого показателя составляет менее 2,5%.
Как и прежде, чемпионами по доле высоких зарплат стали северные и дальневосточные регионы, а также Москва.
Вторую строчку занял
На третью позицию по доле высоких зарплат поднялась Москва с результатом 27,4%, хотя годом ранее столичный регион был пятым. Четвертым и пятым регионами теперь стали Магаданская область и Ненецкий автономный округ, в которых более четверти работников можно назвать высокооплачиваемыми.
Шестой регион в рейтинге (Сахалинская область) уже отстает достаточно заметно (21% работников получают 100 тысяч рублей и более).
Эксперты отмечают, что прогресс в зарплатах достаточно явственно наблюдался среди лидирующих регионов. Если, как уже было сказано, в текущем рейтинге шесть субъектов федерации характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, то год назад таковых было лишь три.
Помимо вышеназванных шести регионов в первую десятку также входят: Республика Саха (Якутия) с долей 17,7%, Камчатский край (17,5%),
Лидерство регионов с суровыми климатическими условиями объясняется хорошо развитой добычей всевозможных природных ресурсов, что является достаточно прибыльным бизнесом, а Москва и
Можно также сказать, что зачастую высокие зарплаты компенсируют такие негативные аспекты жизни, как высокие цены, в том числе на жилье, суровые природные условия и значительная удаленность от других регионов.
В конце рейтинга представлены регионы, в которых практические нет людей с высокой зарплатой. В семи из них менее 1% работников могут похвастать заработком выше 100 тысяч рублей в месяц, еще в 18 эта доля находится в диапазоне от 1% до 1,5%. Менее 2,5% высокооплачиваемых работников наблюдается в 44 субъектах федерации, то есть более чем в половине регионов России.
Однако эксперты и здесь отмечают заметный прогресс. Так, в 2018 году сразу 23 региона характеризовались долей менее 1% работников с заработком выше 100 тысяч рублей в месяц. Таким образом, количество высокооплачиваемых рабочих мест растет не только в богатых регионах.
Минимальная доля в текущем рейтинге наблюдается в
При этом состав «лидирующих с конца» практически не меняется год от года.
Последние позиции национальных республик связаны с высокой безработицей и низкими средними зарплатами, а в центральных регионах отсутствие большого количества вакансий с высокой зарплатой эксперты связывают с относительной сильной ориентированностью на Москву — как местного бизнеса (штаб-квартиры располагаются в столице), так и высококлассных работников, которые переезжают в столицу за гораздо более высокими зарплатами.
Согласно исследованию, в 25 регионах страны доля людей, получающих менее 15 тысяч рублей в месяц, превышает 20%. Для сравнения, в 2018 году таких было 59, то есть налицо серьезный прогресс. Эксперты связывают эту позитивную динамику с ростом МРОТа, что увеличило зарплаты самым низкооплачиваемым работникам.
Лидерство по доле низкооплачиваемых работников удержал Дагестан — 34% (46% в 2018 году), а второй результат — у
Таким образом,
Но учитывая то, что 15 тысяч рублей — это лишь немногим больше прожиточного минимума, можно говорить о высокой значимости проблемы низких зарплат во многих регионах России.
С другой стороны, в дальневосточных и северных регионах почти нет людей, которые зарабатывают менее 15 тысяч рублей в месяц. В семи регионах таких работников менее 1%, а еще в девяти — в диапазоне от 1% до 3%.
Эксперты связывают это с двумя факторами.
Это накладывает определенные обязательства на работодателей, так как в случае очень низких зарплат работники могут буквально умереть с голоду или замерзнуть. Таким образом, минимальные сложившиеся зарплаты учитывают региональную специфику ценообразования и природные условия.
Как свидетельствуют результаты исследования, в среднем по России среднестатистический работник может рассчитывать на зарплату в диапазоне 20−52 тысяч рублей в месяц, то есть в этих пределах получают зарплату половина работающих жителей страны, еще четверть получает больше, а четверть — меньше.
При этом логично, что в
Так, на Чукотке и Ямале диапазон «типичной зарплаты» — от 49 тысяч рублей до 132 тысяч рублей в месяц и от 48 до 133 тысяч соответственно.
Также, согласно результатам исследования, в 22 субъектах федерации работники вполне обоснованно могут рассчитывать на зарплаты выше 50 тысяч рублей в месяц. С другой стороны, в семи регионах типичная зарплата не превышает 30 тысяч рублей в месяц.
*Исследование проведено агентством РИА Рейтинг по заказу РИА Новости.