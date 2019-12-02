07:17 (мск), источник: Life.ru
Врач назвала диетические аналоги любимых новогодних блюд
Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой, а для мяса
Для того чтобы не набирать вес во время новогодних праздников, лучше заменить традиционные угощения более полезными аналогами, рассказала
Она рассказала, что в основном вред от праздничных угощений заключается в том, что они все состоят из многокомпонентных блюд, каждое из которых жирное, сладкое или солёное. Диетолог также обратила внимание, что зачастую за столом люди съедают полные порции сразу нескольких блюд, что приводит к проблемам с пищеварительной системой.
Для того чтобы облегчить переваривание, следует заменить вредные ингредиенты полезными.
На столе должно быть как можно больше лёгких закусок из овощей и фруктов, для которых не нужны жирные соусы. Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой.
Часто на Новый год готовят мясо
Набору веса также нередко способствует пристрастие к сладостям.