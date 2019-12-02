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07:17 (мск), источник: Life.ru

Врач назвала диетические аналоги любимых новогодних блюд

Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой, а для мяса по-французски использовать индейку или кролика вместо свинины.

Источник: РИА "Новости"

Для того чтобы не набирать вес во время новогодних праздников, лучше заменить традиционные угощения более полезными аналогами, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Она рассказала, что в основном вред от праздничных угощений заключается в том, что они все состоят из многокомпонентных блюд, каждое из которых жирное, сладкое или солёное. Диетолог также обратила внимание, что зачастую за столом люди съедают полные порции сразу нескольких блюд, что приводит к проблемам с пищеварительной системой.

Для того чтобы облегчить переваривание, следует заменить вредные ингредиенты полезными.

Например, в оливье можно добавить больше яичного белка и меньше желтка, а вместо картофеля использовать топинамбур, колбасу можно заменить на куриную грудку. Заправку стоит приготовить самостоятельно из нежирного йогурта, сметаны, уксуса лимонного сока, горчицы и пряностей.

На столе должно быть как можно больше лёгких закусок из овощей и фруктов, для которых не нужны жирные соусы. Холодец и студень врач советует заменить заливной рыбой.

Часто на Новый год готовят мясо по-французски, однако традиционный вариант со свининой лучше заменить кроликом или индейкой и пропитать его горчицей.

Набору веса также нередко способствует пристрастие к сладостям.

Врач советует в качестве десертов использовать мороженое, сорбеты, фруктовые салаты и йогуртовые торты.
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