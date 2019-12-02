01:52 (мск), источник: Интерфакс
Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — По данным Минобороны, оно будет аналогичным системе предупреждения о ракетном нападении.
Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — сказали в ведомстве.
В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в 2 тысячи км от западных и южных границ России.
Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, отметили в российском военном ведомстве.
Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление.
«Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — уточнил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.
Работа станций «Контейнер» основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.
В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа «Воронеж», их главная задача — отследить пуски баллистических ракет по российской территории.