Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
01:52 (мск), источник: Интерфакс

Россию защитят сплошным радиолокационным полем по аэродинамическим целям

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU — По данным Минобороны, оно будет аналогичным системе предупреждения о ракетном нападении.

Источник: РИА "Новости"

Сплошное радиолокационное поле будет создано вокруг границ России, чтобы заранее отследить пуски крылатых ракет, подъем в воздух боевой авиации и другие аэродинамические цели, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.

Читайте также
Не НАТО мусорить: альянс переживает сильнейший раскол в своей истории

«В перспективе будет создано сплошное радиолокационное поле по аэродинамическим целям, аналогично полю системы предупреждения о ракетном нападении», — сказали в ведомстве.

В новую систему войдут загоризонтные станции типа «Контейнер», первая из которых заступила на боевое дежурство 1 декабря в Мордовии. Новая радиолокационная станция (РЛС) способна отследить массовый взлет авиации, пуск крылатых ракет или старт гиперзвуковых аппаратов на расстоянии в 2 тысячи км от западных и южных границ России.

Таким образом обеспечивается время на отражение возможного удара по объектам на территории страны, отметили в российском военном ведомстве.

Читайте также
Франция не приняла предложение России о моратории на размещение РСМД

Следующая станция подобного типа должна прикрыть арктическое направление.

«Дальнейшее развитие возможно в сторону контроля Арктики, чем мы занимаемся, задача такая активно рассматривается», — уточнил главный конструктор «Контейнера» Михаил Петров.

Работа станций «Контейнер» основана на приеме радиосигнала, отраженного от ионосферы.

В настоящее время в РФ создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении. В систему входят РЛС типа «Воронеж», их главная задача — отследить пуски баллистических ракет по российской территории.

Справка
На чем держится мир во всем мире. 10 главных международных договоров

О нераспространении ядерного оружия, сокращении стратегических наступательных вооружений и другом.

ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Главное
В Ингушетии турнир по самбо завершился массовой дракой (видео)
Укрепился перед падением: что ждет рубль
«Мисс Москва» получила угрозы после развода с королем Малайзии
Аваков резко отреагировал на слова Володина о распаде Украины
Немец создал трехмерные иллюзии на бумаге (фото)
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы Пока мы прощаемся с джедаями и подпеваем жутковатым кошкам, где-то на острове черно-белый Паттинсон сходит с ума, а Земля готовится к очередному вторжению — этой зиме нас уже ничем не удивить
Авто
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах Во Владимирской области местная компания «Владимиртеплогаз» приобрела аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Остался всего 31 день до Нового года 249
Помогите выбрать 208
История фильма " Морозко" 122
Что грандиозного познали за последнее время? 121
Леди
10 эффективных приборов для похудения со скидкой Успей заказать необходимые для всех здоровых и худеющих людей приборы в Черную пятницу. Возможно, таких низких цен больше не будет.
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь