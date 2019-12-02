Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Эксперты: необходимо создать правила ведения кибервойн Американские аналитики и обозреватели отмечают, что напряженность в киберпространстве будет возрастать
Фоторепортажи
16Фотограф показал выразительные портреты птиц
12Хронологический порядок: лучшие фото исторических мест
11:33 (мск), источник: РИА Новости

Ученые на Чукотке выясняют, кто написал «Т-34» на белом медведе

ВЛАДИВОСТОК, 2 дек — РИА Новости. Ученые выясняют, где было снято видео с белым медведем, на боку которого неизвестные краской написали «Т-34», рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Лаборатории экологии млекопитающих Института биологических проблем Севера ДВО РАН Анатолий Кочнев.

В понедельник сотрудник WWF на Чукотке Сергей Кавры опубликовал видео, снятое из кабины машины. На нем видно, как вдоль дороги идет белый медведь, на боку у него черной краской крупно написано «Т-34». Видео прокомментировал и Кочнев, который начал выяснять, где оно снято.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Пока непонятно, где снято видео. Я не знаю таких мест на Чукотке. В этом году была суматоха с медведями на Новой Земле, возможно, там предприняли меры на эту зиму — отлов, обездвиживание, а поскольку там не ученые этим занимаются, то могли быть “шутники”. В Facebook я привлек внимание к этой теме сотрудника Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН и заповедник “Остров Врангеля” на Чукотке. Может быть, там могло произойти», — сказал Кочнев.

Новость
«Привлекает халява». Песцы пришли в города Красноярского края

По его словам, если это обычная краска, то она быстро смоется.

«В 60-е годы прошлого века ученые на острове Врангеля пытались краской метить белых медведей, рисовали аккуратные номера на боку. Но медведи обтирались — когда встает лед и они плавают, то очищаются. Но первое время, пока он не очистится, охотиться ему будет тяжело», — сказал собеседник.

Он отметил, что вопрос вызывает само отношение к медведям. «Это видео изначально переслал чукотский охотник, чукчи хотят охотиться на белых медведей, но зоозащитники против — называют их браконьерами и так далее. А на самом деле у охотников куда больше уважения к зверям, чем у тех, кто написал на боку медведя. Такое отношение только хуже самим животным делает», — отметил Кочнев.

Власти Архангельской области 9 февраля приняли решение ввести на архипелаге Новая Земля режим чрезвычайной ситуации из-за небывалого скопления белых медведей вокруг населенных пунктов.

В районе поселка Белушья Губа было отмечено наличие 52 белых медведей, заходящих в населенный пункт. Отмечались случаи агрессивного поведения диких животных — нападения на людей, проникновения в жилые и служебные помещения.

Белый медведь обитает в приполярных областях в северном полушарии Земли. Чукотская популяция белого медведя считается самой большой в мире. Этот зверь занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Вид медленно размножается, у молодняка высокая смертность. Кроме того, в последнее время из-за потепления и таяния льдов медведям все сложнее охотиться, поэтому этот вид считается уязвимым.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Срыв Украиной выступления депутата Госдумы в ООН попал на видео
На Украине рассказали, как США хотели увеличить присутствие в Крыму
Китай ввел санкции против США
Россияне оценили ситуацию в стране
Гидрометцентр предупредил об аномально теплой погоде в декабре
Россия запускает новый газопровод в Китай
Ученые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Генсек ООН призвал прекратить войну против планеты
Здоровье
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам В России с 1 декабря ужесточается наказание за нарушения при распространении трех рецептурных медицинских препаратов: тропикамида (для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное). Теперь за это грозит до трех лет лишения свободы.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пегова стала брюнеткой ради новой роли Актриса примерила парик на съемочной площадке фильма «Взрослые люди»
Авто
В России долги за отопление будут собирать прямо на дорогах Во Владимирской области местная компания «Владимиртеплогаз» приобрела аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав»
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Киркоров устроил роскошную вечеринку в честь дня рождения дочери Алле-Виктории исполнилось 8 лет
Леди
Седина у женщины: нужно ли красить волосы, чтобы найти любовь Люди любят приговаривать, что любви все возрасты покорны
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь