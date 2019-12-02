Foreign Policy рассказал, зачем Горбачев снялся в рекламе пиццы

В своей статье доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв рассказал об истории создания рекламного ролика. По его словам, после поражения Горбачева на президентских выборах 1996 года у бывшего советского лидера не осталось средств на содержание фонда. Гонорары от лекций не позволяли покрыть расходы на его существование, а размер повышенной президентской пенсии после гиперинфляции сократился с четырех тысяч рублей (в ценах 1991 год) до примерно двух долларов ежемесячно (1994).
Американская сеть, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом выбрали Горбачева.
По данным Масгрейва, бывший лидер СССР долго колебался, однако в итоге согласился сниматься на своих условиях. Политик оставил за собой право утверждения окончательного сценария ролика и наотрез отказался есть в кадре пиццу.
«Как бывший лидер я просто не могу на это пойти», — приводит Масгрейв слова Горбачева в пересказе одного из директоров Pizza Hut.
В итоге в рекламе вместе с Горбачевым снялась его внучка Анастасия. Размер гонорара бывшего советского президента не раскрывался. По подсчетам автора статьи, политик заработал около миллиона долларов в пересчете на цены 2019 года.