Освенцим на елке. Amazon снял с продажи игрушки с изображением концлагеря

На елочных игрушках, ковриках для компьютерной мыши и открывашках были изображения из Освенцима, в том числе фотографии железнодорожных путей к воротам с печально известной надписью Arbeit macht frei («Работа освобождает»), а также заборов с колючей проволокой и бараков для заключенных в лагере смерти.
Неуместные сувениры заметил на сайте онлайн-ритейлера музей Аушвиц-Биркенау:
Продажа «елочных украшений» с изображениями Освенцима не кажется нам уместной. Освенцим на открывашке для бутылок — это возмутительно и неуважительно. Мы просим @amazon удалить эти товары.
Онлайн-магазин игрушки убрал. Но как позднее заметил музей, в продаже часть из них все же осталась.
В частности, на сайте обнаружился еще один товар уже от другого производителя — коврик для компьютерной мыши, на котором воспроизведена фотография с изображением вагонов, в которых перевозились заключенные концлагеря.
Чуть позже Amazon заверила, что все товары с изображением Освенцима были сняты с продажи:
Все продавцы обязаны следовать нашим правилам продаж, и те из них, кто отказывается это делать, столкнутся с санкциями, в том числе и с возможным закрытием их учетных записей.
В Освенциме от рук нацистов погибли около 1,1 миллиона заключенных, в основном евреев. Большинство из них были убиты в газовых камерах, где их травили газом «Циклон-Б». Затем их тела сжигались в крематориях лагеря.
Лагерь смерти в Освенциме был освобожден советскими войсками в январе 1945 года.