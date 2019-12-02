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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Потерявшуюся в глуши австралийку нашли живой спустя 2 недели

Ее спутников все еще ищут.

52-летняя Тамра МакБит-Райли была обнаружена живой и здоровой после того, как потерялась 2 недели назад посреди безлюдной местности в центральной Австралии, сообщает ABC.

Женщина с подругой Клэр Хокридж, другом Фу Чаном и собакой отправилась на авто в небольшой поход к югу от Алис-Спрингс. Это пустынная местность, где можно встретить только пастухов и овец. С собой компания прихватила воду, немного коктейлей, крекеры и лапшу быстрого приготовления.

При попытке пересечь пересохшую реку Финке, джип компании увяз в иле. Две женщины и мужчина пробыли возле авто около трех дней, но так и не смогли его вытащить.

«Там, где мы увязли, не было ни деревьев, ни чего-то еще», — сказала Тамра. Компания окопалась в песке, чтобы переносить дневную жару, а ночевала в автомобиле. Спали все вместе, включая собаку, чтобы хоть немного согреться, ведь ночи в этой местности очень холодные, рассказала женщина.

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Когда запасы воды подошли к концу, компания решила бросить авто, оставив в нем записку, и отправиться на поиски источника. Они прошли около 1,5 км по руслу реки и обнаружили небольшой участок, где все еще оставалась вода. Туристы стали кипятить и процеживать сквозь рубашку мутную воду, чтобы ее можно было пить.

Спустя неделю после начала путешествия австралийцы стали беспокоиться, что их не найдут. Еда к этому времени давно закончилась. Хокридж и Чан решили отправиться за помощью. В их распоряжении был GPS, который показал, что в 22 км к северу находится шоссе. Тамра с собакой осталась возле автомобиля, потому что пес не перенес бы путешествие.

К этому времени пропавших уже разыскивали с помощью вертолетов. Местный скотовод заметил у реки следы шин и сообщил полиции. Спасатели перенаправили вертолеты и вскоре обнаружили брошенный джип с запиской, а через несколько часов и Тамру МакБит-Райли с собакой.

Поиск двух других туристов все еще продолжается.

Анна Лысенко

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