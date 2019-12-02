Опубликовано Hyza Ezany Суббота, 30 ноября 2019 г.
15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудница банка получила необычную купюру и за день нашла ее владелицу
Сила соцсетей в действии.
Трогательная история произошла в конце ноября в городе Малакка в Малайзии. Сотруднице местного банка по имени Хайза Эзани попала в руки купюра в 10 малайзийских ринггитов (около 2,5 долларов). С обоих сторон купюры была надпись: «Это последние наличные, которые дал мне отец 21 мая 2010 года. Пятница. 7:10 утра. Я люблю тебя, папа».
Эзани сразу поняла, что купюра очень важна для человека, написавшего эти слова, а потому разместила на Facebook фото денег с просьбой помочь разыскать их владельца.
Всего за сутки пост разнесся по соцсетям, пишет World of buzz.
Анна Малар Есудас, сделавшая надпись на банкноте, получила от своих знакомых ссылку на пост Эзани и связалась с работницей банка.
Как позже пояснила Анна, эту купюру ей дал отец, когда она уходила в школу рано утром, а днем произошел несчастный случай, в результате которого ее отец погиб. Эта банкнота стала главным напоминанием о близком человеке, и девушка всегда носила ее в своем кошельке. Но в 2018 году кошелек у нее украли, и Анна была уверена, что больше никогда не увидит свою реликвию.
Есудас опубликовала пост благодарности на Facebook и сообщила, что в ближайшее время заберет свою бесценную купюру.
Екатерина Гура