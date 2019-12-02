Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Технология будущего: как роботов обучают слаженной работе в коллективе В этой единственной лаборатории, открытой для всех желающих, обучают роботов функционировать сообща
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
15:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сотрудница банка получила необычную купюру и за день нашла ее владелицу

Сила соцсетей в действии.

Трогательная история произошла в конце ноября в городе Малакка в Малайзии. Сотруднице местного банка по имени Хайза Эзани попала в руки купюра в 10 малайзийских ринггитов (около 2,5 долларов). С обоих сторон купюры была надпись: «Это последние наличные, которые дал мне отец 21 мая 2010 года. Пятница. 7:10 утра. Я люблю тебя, папа».

Опубликовано Hyza Ezany Суббота, 30 ноября 2019 г.

Эзани сразу поняла, что купюра очень важна для человека, написавшего эти слова, а потому разместила на Facebook фото денег с просьбой помочь разыскать их владельца.

Всего за сутки пост разнесся по соцсетям, пишет World of buzz.

Анна Малар Есудас, сделавшая надпись на банкноте, получила от своих знакомых ссылку на пост Эзани и связалась с работницей банка.

Опубликовано Hyza Ezany Суббота, 30 ноября 2019 г.

Как позже пояснила Анна, эту купюру ей дал отец, когда она уходила в школу рано утром, а днем произошел несчастный случай, в результате которого ее отец погиб. Эта банкнота стала главным напоминанием о близком человеке, и девушка всегда носила ее в своем кошельке. Но в 2018 году кошелек у нее украли, и Анна была уверена, что больше никогда не увидит свою реликвию.

Есудас опубликовала пост благодарности на Facebook и сообщила, что в ближайшее время заберет свою бесценную купюру.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным
У Кокляева пропали перчатки после боя против Емельяненко
СМИ: бывший комиссар движения «Наши» стал гражданином Германии
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из РФ
В ГИБДД предложили водителям пересесть на общественный транспорт
Здоровье
Как часто нужно менять постельное белье Мнение специалиста.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пегова стала брюнеткой ради новой роли Актриса примерила парик на съемочной площадке фильма «Взрослые люди»
Горячие темы на Авто
Есть ли русские в России? 288
Женщина протестует 272
О подарках! 236
Поколение пустоты 221
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Анну Седокову поздравляют с четвертой беременностью В сети решили, что артистка ждет ребенка от нового бойфренда
Леди
Седина у женщины: нужно ли красить волосы, чтобы найти любовь Люди любят приговаривать, что любви все возрасты покорны
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь