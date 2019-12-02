15:24 (мск), источник: Lenta.Ru
Дочь и жена Пескова примерили усы Пескова
Дочь
Для этого девушка создала маску, позволяющую любому пользователю соцсети примерить усы высокопоставленного чиновника на себя.
Она также показала с виртуальными усами супругу Пескова фигуристку Татьяну Навку. В следующем посте девушка отметила, что «нос у нее и так папин», а теперь она может примерить и усы
На записи у Пескова нет усов. Он уже ранее сбривал их на спор с дочерью в июне 2014 года. Тогда Елизавета взяла такое обещание с отца, если она успешно сдаст ЕГЭ.
Усы