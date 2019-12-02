Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Их ненавидели и боялись»Малоизвестные операции русских морпехов
Фоторепортажи
50Выбраны 50 лучших пейзажных снимков года
21«Огненный дракон» и «Ловец снов»: определены лучшие панорамные снимки года
15:24 (мск), источник: Lenta.Ru

Дочь и жена Пескова примерили усы Пескова

Дочь пресс-секретаря президента России Елизавета Пескова опубликовала в Instagram-сторис видео с усами отца.

Для этого девушка создала маску, позволяющую любому пользователю соцсети примерить усы высокопоставленного чиновника на себя.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
«Мой папа — главный вор страны»: Лиза Пескова написала неожиданный пост

Она также показала с виртуальными усами супругу Пескова фигуристку Татьяну Навку. В следующем посте девушка отметила, что «нос у нее и так папин», а теперь она может примерить и усы пресс-секретаря российского лидера. «Это наши родные усы», — заметила Пескова, на что Навка добавила: «Семейные».

На записи у Пескова нет усов. Он уже ранее сбривал их на спор с дочерью в июне 2014 года. Тогда Елизавета взяла такое обещание с отца, если она успешно сдаст ЕГЭ.

Усы пресс-секретаря российского президента получили большую популярность в интернете. Среди пользователей Рунета существует популярный Twitter-блог «Усы Пескова». У него более 450 тысяч подписчиков. Пресс-секретарь президента в декабре 2018 года заявлял, что читает этот пародийно-сатирический профиль в Telegram. Пескова забавляли некоторые публикации, однако раньше ресурс был смешнее, отмечал пресс-секретарь главы государства.

 Семенович рассказала о своей болезни
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в больницу
Путин и Си Цзиньпин дали старт поставкам газа в Китай
Пилоты рассказали о непростой посадке самолета с Путиным
У Кокляева пропали перчатки после боя против Емельяненко
СМИ: бывший комиссар движения «Наши» стал гражданином Германии
Шведские лыжницы высмеяли массово забеременевших соперниц из РФ
В ГИБДД предложили водителям пересесть на общественный транспорт
Сотрудница банка за день нашла владелицу необычной купюры
Здоровье
Как часто нужно менять постельное белье Мнение специалиста.
Hi-Tech
Ха-ха-ха, 55555, kkkkk: как смеются в СМС на разных языках И в других мессенджерах
Кино
Пегова стала брюнеткой ради новой роли Актриса примерила парик на съемочной площадке фильма «Взрослые люди»
Горячие темы на Авто
Есть ли русские в России? 288
Женщина протестует 272
О подарках! 236
Поколение пустоты 221
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как я летал на самолетике 250
Помогите выбрать 220
Жили-были-не тужили...70-е 163
На кого? 153
Леди
Седина у женщины: нужно ли красить волосы, чтобы найти любовь Люди любят приговаривать, что любви все возрасты покорны
Дом
Как выглядит квартира рядом с «российским Диснейлендом»
Как из двухкомнатной квартиры сделали трешку
11 частых ошибок при обустройстве кухни
Пять мифов о жизни за МКАД
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь