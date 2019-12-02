16:16 (мск), источник: Life.ru
На крохотном участке трассы установили 38 дорожных знаков. И это не фотошоп
Лайф связался с властями населённого пункта под Самарой. Они говорят, что это не ошибка — так и было задумано.
В соцсетях автомобилисты обсуждают настоящее «нашествие» дорожных знаков, которое было замечено в населённом пункте Похвистнево Самарской области. На участке трассы длиной всего в 400 метров водители насчитали 22 знака «Главная дорога» и по несколько представителей знаков «Пешеходный переход», «Обгон запрещён» и «Левый поворот запрещён».
В местной администрации Лайфу заявили, что наличие такого большого количества дорожных знаков — это не фейк и не мастерство фотошопа. Мол, всё установлено согласно проекту и в соответствии с законодательством — нарушений нет.
— Заказчиком работ является Главное управление градостроительства коммунального хозяйства администрации городского округа Похвистнево, —заявила Лайфу
Первый замглавы городского округа Похвистнево Евгений Пензин в комментарии Лайфу отметил, что любое отступление от проекта являлось бы нарушением и могло бы быть признано нецелевым расходованием средств.