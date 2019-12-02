16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожарную машину в Курганской области превратили в детскую горку
Из кузова можно съезжать прямо в сугроб.
В поселке Варгаши Курганской области старую канадскую пожарную машину приспособили для зимних развлечений. Теперь это детская горка, по которой дети будут съезжать прямо в снег, сообщили местные СМИ.
Машину переоборудовали на Варгашинском заводе противопожарного и специального оборудования (ППСО). Она находилась на предприятии уже давно, но до сих пор раритетному авто не могли найти применения.
После окончания зимы необычную горку убирать не будут. Дети смогут лазить по ней и сидеть в кабине, говорят на заводе.
Анна Лысенко