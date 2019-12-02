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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит бергамот: пользователи Сети сделали необычное открытие

Многие не догадывались, какой он на самом деле.

В конце ноября пользовательница Twitter Дарина Калина опубликовала пост с фотографией бергамота и призналась, что всю жизнь представляла его иначе. И она оказалась не одинока.

За считанные часы пост стал вирусным. Уже несколько дней внешний вид бергамота остается одной из самых обсуждаемых тем в русскоязычном Твиттере. Пользователи признаются, что до этого момента они понятия не имели, как выглядит бергамот, и ассоциировали его с травой и даже мини-бегемотом.

Кстати, на самом деле, бергамотом называют сразу три разных растения. В чай обычно добавляют масло из кожуры того самого зеленого цитруса, который так взволновал пользователей соцсети. Но бергамотом также называют несколько сортов груш и садовую траву, чье настоящее название — монарда.

Екатерина Гура

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