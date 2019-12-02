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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Открыт новый тип летающего ящера

Птерозавры были гораздо более разнообразными, чем предполагали ученые.

Источник: Kellner, A.W.A., Caldwell, M.W., Holgado, B.

Около 95 миллионов лет назад на территории современного Ближнего Востока жили птерозавры, которые своими повадками напоминали альбатросов или фрегатов.

Это совершенно новый тип вымерших летающих ящеров, говорят канадские и бразильские ученые в статье, опубликованной в Scientific Reports.

Новых птерозавров удалось открыть благодаря хорошо сохранившемуся ископаемому образцу. Он был обнаружен в известняковом карьере на территории Ливана 15 лет назад, но изучен только сейчас.

Открытие означает, что летающие ящеры были гораздо более разнообразными, чем предполагалось.

Этот тип птерозавра, вероятно, питался ракообразными, летал на длинных узких крыльях и ловил добычу на поверхности мелководья, как и современные морские птицы, такие как альбатрос и фрегат, говорят ученые.

Скорее всего, эти летающие ящеры были распространены вдоль всего побережья Тетиса — древнего океана, существовавшего в эпоху мезозоя между древними континентами Гондвана и Лавразия.

Анна Лысенко

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