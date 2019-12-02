19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник изобразил на одном рисунке всех популярных героев мемов
Илон Маск вместе с Симпсонами и «Неверным парнем».
Австралийский художник по имени Даниэль Кио специализируется на создании крайне запутанных и даже психоделических картинок со множеством персонажей и деталей.
В июне 2019 года Кио нарисовал иллюстрацию, на которую поместил самых популярных персонажей из мемов мужского пола. На картину попали реально существующие люди вроде Илона Маска и Киану Ривза, а также вымышленные персонажи и животные.
Эту работу художник опубликовал в том числе и на Reddit, где она стала очень популярной, а потому Кио решил продолжить рисовать мемы.
За несколько месяцев свет увидело еще несколько иллюстраций, и в конце ноября художник опубликовал заключительную версию картины, на которой изображено более 200 персонажей. При этом некоторые из них встречаются на картине по несколько раз (в зависимости от популярности мемов с этим героем). В итоге получился настоящий ребус.
Екатерина Гура