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19:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник изобразил на одном рисунке всех популярных героев мемов

Илон Маск вместе с Симпсонами и «Неверным парнем».

Австралийский художник по имени Даниэль Кио специализируется на создании крайне запутанных и даже психоделических картинок со множеством персонажей и деталей.

В июне 2019 года Кио нарисовал иллюстрацию, на которую поместил самых популярных персонажей из мемов мужского пола. На картину попали реально существующие люди вроде Илона Маска и Киану Ривза, а также вымышленные персонажи и животные.

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Эту работу художник опубликовал в том числе и на Reddit, где она стала очень популярной, а потому Кио решил продолжить рисовать мемы.

За несколько месяцев свет увидело еще несколько иллюстраций, и в конце ноября художник опубликовал заключительную версию картины, на которой изображено более 200 персонажей. При этом некоторые из них встречаются на картине по несколько раз (в зависимости от популярности мемов с этим героем). В итоге получился настоящий ребус.

Екатерина Гура

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