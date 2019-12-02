Из музея Штази в Берлине украли ордена Ленина и Маркса

Взлом бывшего здания Штази произошел всего через шесть дней после ограбления дрезденской сокровищницы, откуда исчезли ювелирные и декоративные изделия с драгоценными камнями из коллекции короля Августа Сильного.
Стоимость похищенного в Дрездене — почти полмиллиарда евро, и ущерб от ограбления музея Штази не идет в сравнение с ним.
Восемь орденов — звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда в коммунистической ГДР) и Ленина, украденные 2 декабря, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, заявил Би-би-си директор музея Штази Йорг Дризельманн.
Несколько орденов даже не были настоящими — это дубликаты.
Также из музея пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с ценными металлами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.
Иногда Штази продавала эти драгоценности на Запад за твердую валюту. То, что оставалось в сейфах госбезопасности, после крушения коммунизма было возвращено владельцам. Невостребованные украшения были выставлены в экспозиции.
Ограбление в Берлине произошло в субботу поздно вечером. Злоумышленники разбили окно первого этажа. По словам Дризельманна, ограбление длилось 15 минут. Круглосуточной охраны в музее нет.
Здание министерства госбезопасности ГДР было одним из символов коммунистического режима. В январе 1990 года, через несколько недель после падения Берлинской стены, демонстранты вошли в штаб-квартиру Штази, которая полностью контролировала личную и общественную жизнь граждан несколько десятилетий.
Подсчитано, что штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным — каждый седьмой житель страны.
Кабинет бессменного главы Штази Эриха Мильке сохраняется в том виде, в каком его застали восставшие граждане почти 30 лет назад.