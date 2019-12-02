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20:26 (мск), источник: BBC News Русская служба

Из музея Штази в Берлине украли ордена Ленина и Маркса

Из превращенного в музей здания министерства государственной безопасности ГДР в Берлине грабители украли несколько орденов — советских и восточногерманских, — а также драгоценности, которые госбезопасность изымала у диссидентов.

Взлом бывшего здания Штази произошел всего через шесть дней после ограбления дрезденской сокровищницы, откуда исчезли ювелирные и декоративные изделия с драгоценными камнями из коллекции короля Августа Сильного.

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Ограбление в Дрездене: украденные сокровища могут исчезнуть навсегда

Стоимость похищенного в Дрездене — почти полмиллиарда евро, и ущерб от ограбления музея Штази не идет в сравнение с ним.

Восемь орденов — звезды Героя Советского Союза, ордена Карла Маркса (высшая награда в коммунистической ГДР) и Ленина, украденные 2 декабря, стоят меньше, чем разбитые ворами окна, заявил Би-би-си директор музея Штази Йорг Дризельманн.

Несколько орденов даже не были настоящими — это дубликаты.

Также из музея пропала пара сережек, кольцо с бриллиантом и золотые часы, которые выставлялись в музее. Изделия с ценными металлами госбезопасность ГДР конфисковала у диссидентов.

Иногда Штази продавала эти драгоценности на Запад за твердую валюту. То, что оставалось в сейфах госбезопасности, после крушения коммунизма было возвращено владельцам. Невостребованные украшения были выставлены в экспозиции.

Среди похищенных из музея наград - звезды Героя Советского Союза, высшая награда ГДР - орден Карла Маркса, советский орден Ленина (на фото - аналогичные ордена)

Ограбление в Берлине произошло в субботу поздно вечером. Злоумышленники разбили окно первого этажа. По словам Дризельманна, ограбление длилось 15 минут. Круглосуточной охраны в музее нет.

Здание министерства госбезопасности ГДР было одним из символов коммунистического режима. В январе 1990 года, через несколько недель после падения Берлинской стены, демонстранты вошли в штаб-квартиру Штази, которая полностью контролировала личную и общественную жизнь граждан несколько десятилетий.

Из этого кабинета министр государственной безопасности ГДР Эрих Мильке более 30 лет руководил службой, наводившей ужас на Германию | Источник: AFP 2019

Подсчитано, что штатным агентом Штази был каждый 166-й гражданин ГДР, а нештатным — каждый седьмой житель страны.

Кабинет бессменного главы Штази Эриха Мильке сохраняется в том виде, в каком его застали восставшие граждане почти 30 лет назад.

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