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12:11 (мск), источник: ТАСС

Международный форум добровольцев открывается в Сочи

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/ — Во время форума руководитель Росстата Павел Малков и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева подпишут соглашение о сотрудничестве при проведении переписи населения.

Источник: РИА "Новости"

Более 6,5 тыс. волонтеров примут участие в Международном форуме добровольцев, который открывается во вторник в Сочи. Одной из ключевых тем слета станет участие волонтеров в реализации нацпроектов.

«На Международном форуме добровольцев соберутся более 6,5 тыс. участников из всех регионов страны и иностранных государств, чтобы поделиться опытом реализации успешных волонтерских инициатив и подвести итоги уходящего года», — сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

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Форум продлится до 5 декабря. Его работа будет состоять из полезной и деловой программ. В рамках полезной программы участники будут посещать различные учреждения, расположенные в Сочи. В частности, запланировано посещение Сочинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями и Дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы. В рамках этого блока также пройдут презентация системы «Лиза Алерт», различные квесты, знакомство с парком науки и искусства «Сириус».

Волонтеры и нацпроекты

Одним из главных событий первого дня деловой программы станет панельная дискуссия «Роль НКО и волонтеров в реализации национальных проектов». Как ожидается, в обсуждении примет участие генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин.

«Участники обсудят взаимодействие добровольческого движения России с некоммерческим сектором, бизнесом и государством, а также влияние НКО на достижение результатов национальных проектов и на изменения в социальном самочувствии граждан», — подчеркнули организаторы.

На сессию пригласили представителей федеральных и региональных органов власти, в том числе руководителя Федеральной службы государственной статистики Павла Малкава и вице-президента Высшей школы экономики Льва Якобсона.

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«Важным событием станет панельная дискуссия “Волонтеры масштабных спортивных и иных мероприятий: новые возможности”. Российские волонтеры, которые помогали в организации чемпионата мира по футболу 2018 года, поделятся опытом и обсудят дальнейшее сотрудничестве при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу 2020 года, который пройдет в Катаре. К дискуссии присоединятся специалист по корпоративным связям FIFA Хани Таджие, исполнительный директор международной молодежной организации Save the dream Массимилиано Монтанари и многие другие», — сказали организаторы.

В свою очередь, участники команды «Молодежка ОНФ» предложат всем желающим присоединиться к уникальным проектам «#ГероиНашегоВремени» и «Адресная помощь людям в условиях ЧС». Руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева расскажет о том, как не попасться на удочку финансовых мошенников, а член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина презентует карту бесплатных волонтерских кружков и экологическое пособие, которые работают в формате дополненной реальности.

Первый день деловой программы завершится торжественным открытием Международного форума добровольцев.

Экология и культура

4 декабря участников ждет площадка по обмену практиками в сфере социальной рекламы волонтерских проектов и мероприятия для корпоративных волонтеров.

«На панельной дискуссии “Экологический маршрут — маршрут к чистой России” участники поднимут актуальные вопросы эковолонтерства, обсудят популяризацию зеленого добровольчества и экологическую культуру граждан. Экспертами встречи выступят, как планируется, председатель межрегиональной общественной организации “Чистые игры” Дмитрий Иоффе и руководитель проекта “Сохраним Байкал” Максим Токарев», — сказали организаторы.

На площадке «Волонтеры культуры: создаем общество вместе». обсудят особенности работы добровольцев с учреждениями культуры.

«Также в рамках секции подведут итоги федеральной программы «Волонтеры культуры», — отметили в оргкомитете форума.

Во второй день форума пройдет интерактивная межнациональная сессия «Цели устойчивого развития ООН: как добровольчество может помочь их достижению».

Там участники обсудят цели для будущего международного сотрудничества, выделят актуальные проекты, которые способствуют экономическому, социальному и экологическому развитию государств, а также поднимут тему добровольческой деятельности в этих проектах.

В свою очередь, дискуссия «Равенство возможностей: волонтерство без границ» посвятят участию людей с ограниченными возможностями здоровья в добровольческом движении.

«Экспертами встречи выступят член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве РФ, президент благотворительного фонда “Возможно все” Ксения Безуглова, руководитель программы “Особый взгляд” Ксения Дмитриева», — отметили организаторы.

В рамках форума руководитель Росстата Павел Малков и директор Роспатриотцентра Ксения Разуваева подпишут соглашение о сотрудничестве при проведении переписи населения, которая пройдет с 1 по 31 декабря будущего года.

На форуме также представят проекты ОНФ: «Карта убитых дорог ОНФ» и «За честные закупки». При этом активисты проведут мастер-класс «Поиск сомнительных закупок», во время которого научат участников мероприятия находить и предотвращать сомнительные траты бюджетных средств.

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«Член центрального штаба ОНФ, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам “Вера” Нюта Федермессер расскажет о том, как можно присоединиться к проекту ОНФ “Регион заботы”, а сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра “Сириус” Елена Шмелева в ходе мастер-класса проинформирует о роли волонтерских инициатив в формировании эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи», — сообщили организаторы.

Программа дня завершится торжественной церемонией награждения победителей конкурса «Регион добрых дел».

Доброволец России

Завершающий день форума посвятят торжественному награждению победителей конкурса «Доброволец России — 2019», который является проектом платформы «Россия — страна возможностей». Конкурс проходит уже в девятый раз. В этом году на него подали более 28,1 тыс. заявок. Грантовый фонд составил 45 млн рублей, что в три раза больше, чем в прошлом году.

Конкурс позволяет выявить успешные социальные инициативы для поддержки и тиражирования по всей стране. Победители получат гранты на реализацию своих инициатив в размере до 2 миллионов рублей, а также возможность принять участие в партнерских образовательных программах.

Завершится церемония праздничным концертом с участием известных исполнителей.

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