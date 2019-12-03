Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

Ранее доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв заявил в статье, опубликованной в Foreign Policy, что Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег.
Экс-президент СССР подтвердил факт съемок в рекламе ради денег. «Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности», — рассказал он. В то же время, бывший советский лидер выразил недоумение в связи с тем, что эту тему решили поднять сейчас.
При этом Горбачев добавил, что «ни о какой бедности речи не шло», и в деньгах он не нуждался, «особенно, если сравнивать с большинством населения страны».
«Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели», — заключил бывший генсек ЦК КПСС.
Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом и выбрали Горбачева.