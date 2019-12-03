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07:17 (мск), источник: РИА Новости

Горбачев обиделся на автора статьи о своей съемке в рекламе пиццы

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачев в интервью изданию Ura.ru прокомментировал статью американского ученого, в которой объяснялась причина съемок бывшего советского лидера в рекламе пиццы, выразив огорчение самим фактом выхода материала.

Источник: РИА Новости
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Ранее доцент кафедры политологии Массачусетского университета в Амхерсте Пол Масгрейв заявил в статье, опубликованной в Foreign Policy, что Горбачев снялся в рекламе американской сети пиццерий Pizza Hut ради денег.

Экс-президент СССР подтвердил факт съемок в рекламе ради денег. «Да, тогда мне действительно нужны были деньги для работы фонда и для общественной деятельности», — рассказал он. В то же время, бывший советский лидер выразил недоумение в связи с тем, что эту тему решили поднять сейчас.

При этом Горбачев добавил, что «ни о какой бедности речи не шло», и в деньгах он не нуждался, «особенно, если сравнивать с большинством населения страны».

«Так что, это все странные публикации какие-то… А американские журналисты, решившие все это написать, сильно меня огорчили и обидели», — заключил бывший генсек ЦК КПСС.

Американская сеть Pizza Hut, вышедшая на рынок в 1990 году, заказала у рекламщиков масштабную кампанию, чтобы вытеснить конкурентов с российского рынка. Ее лицом и выбрали Горбачева.

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