В Северной Корее появился новый город. Власти назвали его образцом цивилизации

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что в городе, способном вместить 4 тыс. семей, были построены новые квартирные дома, горнолыжная трасса, стадион и многое другое.
Однако есть свидетельства того, что для возведения этого образцово-показательного города использовался принудительный труд.
Сам же город, даже если он и будет соответствовать шумихе, поднятой государственными СМИ, станет исключением для Северной Кореи, большинство населения которой живет в бедности и нищете.
Люди на горнолыжной трассе празднуют открытие города
| Источник:EPA
По словам корреспондента новостного сайта NK News Колина Звирко, для Северной Кореи город действительно является образцово-показательным:
Здесь есть красивые, чистые фасады, витиевато спроектированные здания, что не свойственно для других северокорейских городов. Турист не наткнется здесь на неухоженные окраинные районы, которые можно увидеть в Пхеньяне и других городах.
Самджиён — город небольшой, всего 2−3 км в диаметре, и его легко обойти пешком.
В официальной церемонии открытия участвовал Ким Чен Ын
| Источник:REUTERS
Ким Чен Ын приезжал в Самджиён ровно два года назад. Тогда он объявил о начале большого строительного проекта.
Но Самджиён не был возведен с нуля, на этом месте уже был город. Некоторые здания перестроили, а некоторые были полностью снесены, а на их месте появились новые, рассказал Звирко.
Ранее государственные СМИ заявляли, что здесь будет возведено более 450 новых зданий, в том числе промышленные и развлекательные объекты. Неясно, переехал ли кто-либо уже в Самджиён. Ранее в нем были жители, но точное их количество неизвестно.
Самджиён называют образцовым городом
| Источник:REUTERS
Сумма, потраченная на строительство, неизвестна. Но строился он в годы время жестких санкций, наложенных на страну, и сам факт завершения стройки свидетельствует о том, что власти возлагают на проект большие надежды.
Звирко рассказал, что государство продвигало строительство, несмотря на недостаток ресурсов, несмотря на недостаток качественных строительных материалов из-за санкций.
Кое-где в городе стройка продолжается
| Источник:REUTERS
По словам Звирко, есть доказательства использования на этой стройке принудительного труда:
Мы встречали свидетельства использования принудительного труда местных жителей. Этим даже хвастались местные СМИ, но они называли таких людей добровольцами.
Местных жителей в Северной Корее нередко принуждают работать на таких проектах или жертвовать деньги на «народную стройку».
«Как правило, люди подчиняются, хотя, как нам известно, некоторым удается откупиться», — сказал Звирко.
В чем важность проекта?
Северокорейские власти представили стране это город как модель, которой должны подражать другие населенные пункты.
Символическое значение стройки заключается в том, что город находится поблизости от горы Пэктусан, которая в Северной Корее считается священной.
Согласно легенде и официальной биографии, именно у этой горы, в тайном партизанском лагере родился бывший лидер страны Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.
Согласно советским и китайским архивам, Ким Чен Ир родился в 1941 году в селе Вятское Хабаровского края и провел там ранее детство.
Во время загрузки произошла ошибка.
В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.