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15:05 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые популярные у путешественников города мира

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Гонконг сохраняет свои лидирующие позиции в рейтинге самых посещаемых городов мира, несмотря на снижение числа гостей, сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет Euromonitor International «Top 100 City Destinations 2019».

Источник: РИА Новости
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Согласно документу, туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок в 2019 году. Рейтинг был рассчитан с использованием данных о прибытиях за неполные 12 месяцев. Так что, роль Гонконга как глобальной столицы путешественников может измениться.

За этим городом следуют Бангкок, Макао и Сингапур.

Лондон, как ожидается, замкнет первую пятерку. Ранее он занимал третье место, но Brexit потенциально приводит к более жестким визовым ограничениям для граждан ЕС.

Самый большой «скачок» в рейтинге может совершить египетская Хургада. Этот город, вошедший в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.

Кроме того, эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены и рост спроса на локации в Хорватии, Словении и Швеции.

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