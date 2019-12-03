Названы самые популярные у путешественников города мира

Согласно документу, туристы совершат около 1,5 миллиарда поездок в 2019 году. Рейтинг был рассчитан с использованием данных о прибытиях за неполные 12 месяцев. Так что, роль Гонконга как глобальной столицы путешественников может измениться.
За этим городом следуют Бангкок, Макао и Сингапур.
Лондон, как ожидается, замкнет первую пятерку. Ранее он занимал третье место, но Brexit потенциально приводит к более жестким визовым ограничениям для граждан ЕС.
Самый большой «скачок» в рейтинге может совершить египетская Хургада. Этот город, вошедший в сотню в прошлом году, поднимется с 82 места на 63.
Кроме того, эксперты отмечают уменьшение популярности Барселоны, Милана и Вены и рост спроса на локации в Хорватии, Словении и Швеции.