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16:00 (мск), источник: РИА Новости

Год памяти и славы стартовал на Всероссийском патриотическом форуме

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы. Как было заявлено в рамках Всероссийского патриотического форума, проходящего в Москве, на следующий год запланировано около 10 тысяч торжественных мероприятий и акций, в том числе 170 международных, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Источник: РИА "Новости"

Как отметил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, в Год памяти и славы необходимо сделать все для увековечения памяти и того, чтобы подрастающее поколение, так же как и их предшественники, росло с чувством гордости за великую Победу, за подвиг отцов, дедов и прадедов.

Важно, чтобы он прошел на достойном уровне, запомнился содержательными и хорошо подготовленными мероприятиями.
Сергей Кириенко

Кириенко также заявил, что в последние годы все чаще предпринимаются попытки пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, переоценить значение победы народов СССР, исказить сам смысл боевых действий на Восточном фронте и потери Красной армии при освобождении зарубежных стран от нацистов, принизить значение Победы для всей цивилизации и поставить знак равенства между оккупацией фашистской Германией и освобождением Европы советскими войсками.

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«Все это делается, чтобы потом можно было сказать: раз это можно сравнить, значит, можно свергать памятники героям советских освободительных войск, причем в тех самых странах, которые герои освобождали ценой своих жизней. Все это нацелено на одно: выбить у России почву из-под ног, наш внутренний нравственный ориентир, нашу духовную и историческую память, а саму Россию заставить оправдываться, каяться и за что-то извиняться. В конечном итоге нас призывают отказаться от победы, а это значит предать память павших», — сказал замглавы администрации президента.

По его словам, Россия должна достойно ответить на этот вызов современности, и Год памяти и славы дает возможность не только заполнить пробелы в знании истории страны, но и вовлечь молодое поколение в реализацию более 10 тысяч патриотических проектов и мероприятий.

Кириенко подчеркнул, что для привлечения молодежи необходимо использовать современные интерактивные форматы и технологии. При этом он призвал не забывать о ветеранах:

Особое внимание надо уделить ветеранам, заботе о них и возможности участвовать во всех мероприятиях, потому что все это делается в их честь.

Также в рамках открытия Года памяти и славы Сергей Кириенко и министр культуры РФ Владимир Мединский дали символический старт проекту «Лица Победы». Это масштабная мультимедийная экспозиция в Центральном музее Великой Отечественной войны, направленная на сохранение семейных историй всех тех, кто внес вклад в Победу над нацизмом.

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