Милану Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен 40 лет назад

Сообщается, что 90-летний Кундера и его супруга Вера получили документы о предоставлении гражданства из рук посла 28 ноября в своей квартире в Париже.
«Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них», — сказал Друлак в интервью чешской газете Pravo.
Скан документа опубликован в «Твиттере» французской редакции радиостанции Radio Prague.
В конце прошлого года Кундера провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который сообщил ему о скором возвращении чешского гражданства.
Сам писатель комментариев по поводу получения документа не давал. В последние годы Кундера ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой.