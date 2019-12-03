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17:06 (мск), источник: BBC News Русская служба

Милану Кундере вернули гражданство Чехии, которого он был лишен 40 лет назад

Писатель Милан Кундера вновь получил чешское гражданство, которого он был лишен во времена коммунистического режима в Чехословакии, сообщил журналистам посол Чехии во Франции Петр Друлак.

Источник: GETTY IMAGES

Сообщается, что 90-летний Кундера и его супруга Вера получили документы о предоставлении гражданства из рук посла 28 ноября в своей квартире в Париже.

«Они очень обрадовались. Они понимают, что это не переломный момент в жизни, но они однозначно ощутили в этом символизм, который очень важен для них», — сказал Друлак в интервью чешской газете Pravo.

Скан документа опубликован в «Твиттере» французской редакции радиостанции Radio Prague.

В конце прошлого года Кундера провел встречу с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, который сообщил ему о скором возвращении чешского гражданства.

Сам писатель комментариев по поводу получения документа не давал. В последние годы Кундера ведет затворнический образ жизни и практически не общается с прессой.

Как Кундеру лишили гражданства

  • Кундера родился в 1929 году в Брно, учился на философском факультете Карлова университета в Праге. В 1950-х годах начал публиковать эссе, стихи и переводы. В 1967 году вышел его первый роман «Шутка».
  • В молодости Кундера состоял в компартии Чехословакии, однако в 1968 году он осудил ввод советских войск в страну и призвал реформировать ее политический строй, за что был исключен из партии, ему запретили преподавательскую деятельность.
  • В 1975 году Кундера уехал во Францию преподавать в университете Ренна. Там он написал «Книгу смеха и забвения», после выхода которой в 1979 году был лишен гражданства Чехословакии и через два года получил французское гражданство. Во Франции Кундера написал и свой самый известный роман «Невыносимая легкость бытия». Действия романа разворачиваются в 1968 году в оккупированной советскими войсками Праге.
  • После бархатной революции и мирного распада Чехословакии Кундера изредка посещал свою родину инкогнито. В 2008 году некоторые чешские СМИ тиражировали информацию о том, что он якобы был осведомителем полиции при коммунистическом режиме. Многие литераторы с мировым именем и сам Кундера назвали эти утверждения ложью.
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