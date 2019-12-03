16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец отомстил водителю снегоуборочной машины за разрушенный почтовый ящик
Хитрый план.
Пользователь ресурса Tumblr с ником Aerylon рассказал забавную историю о соседе своего отца, который на протяжении нескольких лет каждую зиму становился жертвой водителя снегоуборочной машины.
Когда улицу в пригороде
Владелец почтового ящика неоднократно жаловался коммунальным службам, но там лишь извинялись перед ним.
Однажды зимой в 4 часа утра всю улицу разбудил громкий скрежет металла. Выглянув в окно, жители обнаружили разбитую снегоуборочную машину, ковш которой был практически распилен пополам.
Как оказалось, владелец несчастного почтового ящика еще летом придумал гениальный план мести. Он вкопал у дороги огромный металлический штырь, который замаскировал под дерево, и установил на него новый почтовый ящик.
Конечно, водитель снегоуборочной машины об этом не догадывался и, направив ковш на ящик, въехал прямиком в металлический столб. Машина сильно пострадала, а вот новый почтовый ящик уцелел. Коммунальные службы попытались подать на мужчину в суд, но проиграли.
Пользователи ресурса пришли в восторг от этой истории и отметили, что водители снегоуборочных машин в разных штатах США частенько «развлекаются» уничтожением почтовых ящиков.
Екатерина Гура