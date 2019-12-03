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16:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец отомстил водителю снегоуборочной машины за разрушенный почтовый ящик

Хитрый план.

Источник: Агентство «Москва»

Пользователь ресурса Tumblr с ником Aerylon рассказал забавную историю о соседе своего отца, который на протяжении нескольких лет каждую зиму становился жертвой водителя снегоуборочной машины.

Когда улицу в пригороде Нью-Йорка заваливало снегом, на его уборку выезжала большая машина, которая каждый раз сносила ковшом почтовый ящик соседа.

Видимо, водитель снегоуборочной машины делал это намеренно, так как остальные ящики на улице всегда оставались целыми.
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Владелец почтового ящика неоднократно жаловался коммунальным службам, но там лишь извинялись перед ним.

Однажды зимой в 4 часа утра всю улицу разбудил громкий скрежет металла. Выглянув в окно, жители обнаружили разбитую снегоуборочную машину, ковш которой был практически распилен пополам.

Как оказалось, владелец несчастного почтового ящика еще летом придумал гениальный план мести. Он вкопал у дороги огромный металлический штырь, который замаскировал под дерево, и установил на него новый почтовый ящик.

Конечно, водитель снегоуборочной машины об этом не догадывался и, направив ковш на ящик, въехал прямиком в металлический столб. Машина сильно пострадала, а вот новый почтовый ящик уцелел. Коммунальные службы попытались подать на мужчину в суд, но проиграли.

Пользователи ресурса пришли в восторг от этой истории и отметили, что водители снегоуборочных машин в разных штатах США частенько «развлекаются» уничтожением почтовых ящиков.

Екатерина Гура

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