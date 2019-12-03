Словарь Dictionary выбрал слово года

Словарь приводит два значения этого слова. Первое — «имеющий отношение к существованию» — возникло в английском языке в конце XVII века. Слово «экзистенциальный» в этом значении часто употребляется, когда «факт существования кого-либо или чего-либо находится под угрозой». Употребление слова «экзистенциальный» во втором значении, как «связанного с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором человека» — было впервые зафиксировано в начале XX века. Это значение связано с философским направлением «экзистенциализм», в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.
«Прилагательное “экзистенциальный”, как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Оно также возникало в более несерьезных материалах популярной культуры, что говорит о его месте в культуре эпохи», — говорится на сайте словаря.
Как отмечает словарь, в 2019 году интернет-пользователи часто искали значение слова «экзистенциальный» после того, как его использовали политики. Так, после того, как кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс в феврале заявил, что изменение климата «представляет экзистенциальную угрозу», число поисковых запросов этого слова увеличилось на 179%. А когда экс-вице-президент США Джо Байден назвал главу Белого дома Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америки», интерес интернет-пользователей к этому слову возрос на 1000%.