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16:16 (мск), источник: РИА Новости

Словарь Dictionary выбрал слово года

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Онлайн-словарь английского языка Dictionary выбрал словом 2019 года прилагательное «экзистенциальный», которое часто употреблялось при обсуждении климатических изменений, насилия с применением оружия и демократических институтов, сообщается на сайте ресурса.

Словарь приводит два значения этого слова. Первое — «имеющий отношение к существованию» — возникло в английском языке в конце XVII века. Слово «экзистенциальный» в этом значении часто употребляется, когда «факт существования кого-либо или чего-либо находится под угрозой». Употребление слова «экзистенциальный» во втором значении, как «связанного с природой человеческого существования, определяемой свободным выбором человека» — было впервые зафиксировано в начале XX века. Это значение связано с философским направлением «экзистенциализм», в центре внимания которого находится уникальность человеческого бытия.

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«Прилагательное “экзистенциальный”, как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Оно также возникало в более несерьезных материалах популярной культуры, что говорит о его месте в культуре эпохи», — говорится на сайте словаря.

Как отмечает словарь, в 2019 году интернет-пользователи часто искали значение слова «экзистенциальный» после того, как его использовали политики. Так, после того, как кандидат в президенты США сенатор Берни Сандерс в феврале заявил, что изменение климата «представляет экзистенциальную угрозу», число поисковых запросов этого слова увеличилось на 179%. А когда экс-вице-президент США Джо Байден назвал главу Белого дома Дональда Трампа «экзистенциальной угрозой Америки», интерес интернет-пользователей к этому слову возрос на 1000%.

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