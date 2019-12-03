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17:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Вор вернул английской деревне пушку, украденную 30 лет назад. Его замучила совесть

Вор вернул жителям английской деревни Тилби пушку, которую украл 30 лет назад. Орудие было в рабочем состоянии. К нему прилагалась извинительная записка.

Источник: BBC News Русская служба

Корабельная пушка XIX века, которая была украдена 30 лет назад из деревни Тилби в Линкольншире, вернулась на свое место. И не одна, а с запиской, в которой неизвестный принес жителям свои извинения за кражу и признался, что все эти годы его мучила совесть.

Таких пушек в Тилби было две. Их подарила жителям деревни богатая местная семья Теннисон д’Эйнкур, на деньги которой в Тилби были также построены школа и зал для собраний, возле которого эти пушки и стояли.

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Второе орудие тоже было украдено и до сих пор не найдено.

Автор написал в своей записке, что пушка была загружена в грузовик его «так называемыми друзьями», пока он ждал в машине.

По его словам, это единственное преступление, которое он совершил в своей жизни, и все это время из-за участия в этой краже его ужасно мучила совесть.

В записке сообщалось, что пушка в полном боевом порядке и из нее даже несколько раз стреляли на исторических реконструкциях.

Представители местного совета сказали, что пушка появилась в деревне неожиданно. Они рады, что неизвестные решили, наконец, проявить порядочность и вернуть ее владельцам.

Пушку планируют вернуть на место. В деревне надеются, что когда-нибудь отыщется и вторая пушка.

Во время загрузки произошла ошибка.
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