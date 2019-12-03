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17:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Потерянное кольцо нашли на пляже полвека спустя

Житель американского штата Флорида потерял кольцо в день выпускного и нашел его 49 лет лет спустя. Об этом сообщает портал UPI.

Кеннет Борд (Kenneth Board) окончил среднюю школу Обурндейла в 1970 году. Во время выпускного вечера он потерял кольцо на пляже у школы, но обнаружил пропажу лишь вечером следующего дня. В 1971 году мужчина купил себе точно такое же кольцо, но вскоре потерял и его.

Опубликовано Corinne Lea Воскресенье, 24 ноября 2019 г.

Две недели назад американец Джерри Поуп (Jerry Pope) исследовал пляж Мельбурн-Бич с металлоискателем. Там он нашел старое кольцо, занесенное песком, после чего сфотографировал его и разместил снимки на странице своего друга в Facebook.

Пост с фотографиями случайно увидел Джейк Уайт (Jake White), координатор средней школы Обурндейла. По инициалам на кольце он выяснил, кому оно принадлежит, и сообщил эту информацию Поупу.

Совсем скоро Поуп должен встретиться с Бордом и отдать ему найденное кольцо.

Опубликовано Corinne Lea Воскресенье, 24 ноября 2019 г.

«Мне интересно, как теперь выглядит мое кольцо и налезет ли оно на мой палец. Я планирую вновь носить его или же убрать туда, где оно точно не потеряется», — признался Борд.

Ранее сообщалось о жительнице американского города Портленд, которой вернули обручальное кольцо, которое она потеряла почти 30 лет назад. Женщина обронила его на горнолыжном курорте в 1992 году.

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