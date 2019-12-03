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18:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский фотограф показал «тайную жизнь» спичек (фото)

У них есть собственный мир.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Фотограф Раадж Дэй из Индии создал необычную серию работ, главными героями которой стали спички. Правда, в воображении Дэя, это вовсе не обычные спички, а живые существа со своими повседневными делами, увлечениями и историями.

Раадж фотографирует спичечных человечков, создавая настоящий сказочный мир. На его снимках деревянные фигурки занимаются спортом, ходят на свидания и на рыбалку и даже дерутся.

Екатерина Гура

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