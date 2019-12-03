Мужчина нашел в реке огромный золотой самородок стоимостью 104 тысячи долларов

Золотоискатель, чье имя не называется в целях безопасности, нашел в шотландской реке гигантский золотой слиток в виде пончика весом 121,3 грамма. На самом деле, это два разных самородка. Сначала мужчина обнаружил в воде первый, весом 89,6 граммов, а затем, спустя полминуты, второй, весом 31,7 граммов.
По словам счастливчика, сначала он не придал большого значения своей находке, но внимательно рассмотрев слитки дома и взвесив их, британец понял, что перед ним нечто ценное. Кроме того, оказалось, что оба самородка идеально подходят друг другу (судя по всему, когда-то они были единым целым), а потому половинки соединили и назвали их «Самородок воссоединения», пишет Metro.
По предварительной оценке, самородок может стоить от 104 тысяч долларов, но, возможно, золотоискателю рано радоваться. Поскольку на данный момент слиток является самым крупным самородком Великобритании (предыдущий рекордсмен весил 85,7 граммов), он может быть передан в собственность британскому королевскому двору.