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3 декабря, источник: РИА Новости

Пользователей соцсети возмутил пони в салоне самолета

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Пользователей соцсети возмутила фотография пони, летевшего в салоне самолета американской авиакомпании, сообщает The Express.

В подписи к снимку объяснялось, что это хорошо «обученное служебное животное, которое используется для помощи слепым».

Тем не менее, многие путешественники в Сети выразили возмущение. Один из пользователей подчеркнул, что не готов платить деньги, которые берут за билеты, и сидеть рядом с пони. «Заметьте, я люблю лошадей, но с меня хватит», — написал он.

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Его поддержал другой комментатор отметивший, что, возможно, стоит выбрать другой способ передвижения, а не брать с собой пони в самолет.

Негодующие пользователи интересовались, в частности, вопросами туалета животного в салоне самолета и другими проблемами, связанными с его присутствием на борту.

Среди комментаторов были и те, кто благосклонно отнесся к лошади. Один пользователь даже написал, что был бы счастлив такому соседству.

С августа 2019 года пассажиры американских лайнеров имеют право проводить в салон служебных животных, к которым относятся и эти маленькие лошадки.

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