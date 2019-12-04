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14:02 (мск), источник: ТАСС

В Роскачестве посоветовали, как выбрать елку

В частности, при выборе искусственной елки специалисты ведомства рекомендуют обратить внимание на запах изделия и на содержащуюся на его упаковке информацию.

Источник: @fineart1

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. В Роскачестве дали рекомендации по выбору искусственной елки. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

В частности, специалисты советуют для определения качества елки провести рукой против «роста» иголок, подергать их немного и слегка погнуть ветки.

«Качественной елке такие манипуляции не повредят. Если хвоинки остаются в руках — качество товара оставляет желать лучшего», — отмечается в сообщении.

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Эксперты рассказали, что искусственная елка не должна иметь резкий химический запах. На упаковке товара должна присутствовать информация о наличии или отсутствии вредных химических веществ в исходных материалах, данные об обработке изделия антивоспламеняющими веществами. Электрическую гирлянду нужно вешать только на огнеустойчивую елку. На этикетке на русском должна быть указана дата изготовления елки, информация об изготовителе с контактными данными.

Согласно рекомендациям Роскачества, покупать искусственную елку лучше в супермаркетах, магазинах и специализированных торговых точках.

Из-за неоднородного состава искусственные елки не принимаются в переработку. Следовательно, либо попадают на свалку, где вызывают закисление грунтовых вод, либо сжигаются, выделяя канцерогены в атмосферу, поэтому специалисты советуют покупать искусственную елку для долгой эксплуатации.

Советы при покупке живой елки

В Роскачестве также напомнили, что экологи советуют выбирать для украшения именно живую елку, поскольку природе наносит вред только незаконная вырубка, а те деревья, которые продают на легальных елочных базарах, выращиваются в специализированных питомниках. «Их выращивают специально к новогодним праздникам, а также получают путем дежурной вырубки в местах, где их быть не должно: на обочинах дорог, в области газопроводов, в зоне ЛЭП. Вырубки могут носить санитарный характер: лесной массив прореживают, когда деревьев становится слишком много, чтобы не истощалась почва. То есть, их все равно бы срубили, а так лесничество получит за них деньги, которые использует на восстановление леса», — пояснили в организации.

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Специалисты советуют покупать живые елки в лесничествах, магазинах и на елочных базарах. Легальный елочный базар работает под соответствующей вывеской, а у продавца должен быть в наличии разрешительный талон на торговлю, кассовый аппарат, подробный прайс-лист, линейка или рулетка для замера дерева, упаковочный материал и книга отзывов и предложений.

При выборе новогоднего дерева эксперты рекомендуют помнить, что ель — это классическая новогодняя красавица со стойким хвойным ароматом, но у нее есть минус: она быстрее и легче осыпается, чем сосна. Сосны стоят дешевле (потому что растут быстрее), их длинные иголки дольше остаются на ветках, но у них есть свой минус — большое количество смолы. Также в продаже можно найти нормандские ели (пушистые, с плоскими иголками) и датские пихты (пышные, с короткой хвоей), которые стоят дольше — от двух недель до месяца, но и стоят на порядок дороже отечественных.

При выборе живой елки эксперты рекомендуют попробовать рукой ветки: они должны быть эластичными и гнуться легко.

Также стоит обратить внимание на ствол, который должен быть покрыт иголками. Если разломать пару хвоинок в руке, то должен появиться характерный приятный аромат, говорят специалисты. Еще одной важной деталью является срез ствола: если на нем есть широкая темная кайма — дерево простоит недолго. И, наконец, стоит постучать стволом о землю и убедиться в том, что иголки от ударов не осыпаются, отметили в Роскачестве.

Проверка ведомства

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Специалисты Роскачества в преддверии Нового года проверят искусственные елки на качество и безопасность. В ведомстве сообщили, что для проведения исследования закуплены образцы из России, Китая, Таиланда и Вьетнама. Эксперты оценят внешний вид, токсичность, уровень воспламеняемости, дымообразование, маркировки елок.

Как сообщили в Роскачестве, перед проведением испытаний изделия тестировались как в собранном виде, так и по отдельным элементам — для подготовки проб елки разбирали и даже рвали. Для проведения исследования пробы также сжигали — таким образом удалось установить температуру самовоспламенения, состав газа при горении, замерить пыль, которая может осесть на легких в результате горения.

Результаты исследования будут опубликованы на портале Роскачества в середине декабря.

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