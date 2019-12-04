12:30 (мск), источник: Lenta.Ru
РПЦ призвала отказаться от закона о домашнем насилии
Патриаршая комиссия по делам семьи выступила против принятия закона о профилактике
В заявлении отмечается, что законопроект содержит целый ряд правовых дефектов, что делает его принятие недопустимым.
По мнению РПЦ, закон направлен на создание новой системы правовых норм, которая предполагает «существенное поражение граждан в их правах, сравнимое с ограничениями, налагаемыми на преступников и людей, совершающих административные правонарушения, и даже их превосходящее». В Церкви отметили, что законопроект «исходит из фактической презумпции виновности лиц, объявляемых “нарушителями”», не предполагая для них стандартов доказывания предполагаемой вины.
В РПЦ заявили, что перечисленные в документе меры профилактики имеют «репрессивный характер», а
Наш народ убеждают, что российская семья — это просто мрачный застенок и пыточная камера для женщин и детей. Чтобы создать это впечатление, распространяются данные, которые выдаются за статистику, но в действительности не имеют под собой никаких реальных оснований.
В РПЦ отметили, что их не удивляет тот факт, что законопроект активно поддерживают ЛГБТ и феминистки, а также другие организации, связанные с «радикальными антисемейными идеологиями».
29 ноября на сайте Совета Федерации появился законопроект о профилактике