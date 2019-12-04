13:50 (мск), источник: РИА Новости
Ученые рассказали о соблюдении белковой диеты в Новый год
МОСКВА, 4 дек — РИА Новости.
Существует понятие рекомендованной нормы потребления белка — 0,8 грамма на килограмм веса в день. Для большинства взрослых людей именно это количество считается оптимальным. Например, для человека весом 68 килограмм ежедневная норма белков составляет 54 грамма. Это примерно 85 грамм постного мяса,
При этом в СМИ регулярно появляется информация о пользе белковой диеты для похудения и просто для оздоровления организма.
Американские ученые из Университета Пердью решили выяснить, насколько полезно для здоровья употребление в пищу большего количества белков по сравнению с рекомендованной нормой. Речь идет именно о сравнении с нормой, а не о том, полезно ли в целом увеличивать количество белковых продуктов в рационе питания, так как это зависит от каждого конкретного случая.
Исследователи проанализировали результаты 1520 работ, опубликованные до августа 2018 года в авторитетных журналах. В итоге были отобраны 18 тематических исследований, охватывающих 981 участника. В сводном анализе использовались такие параметры, как возраст, суточное потребление белка, снижение веса и уровень физической активности. Все исследования касались сравнения мышечной массы у взрослых (старше 19 лет) здоровых людей за период шесть недель и больше.
«Это значит, что нет смысла призывать всех увеличивать потребление белка», — приводятся в
Авторы подчеркивают, что когда люди находятся в нейтральном метаболическом состоянии — не теряют и не набирают вес, — потребление повышенного количества белка не влияет на состав их тела. В таком случае нет смысла переходить на белковую диету. Но есть смысл придерживаться рекомендованной нормы, так как большинство людей и так потребляют белков больше, чем нужно.
«Возможно, исключение составляют только пожилые женщины, которые потребляют мало белка, но при этом стараются держать себя в форме и регулярно занимаются спортом», — говорит Кэмпбелл.
Что же делать людям, которые хотели бы немного похудеть, а впереди их ждут новогодние праздники и обильное застолье?
«Не сокращайте количество всех продуктов, которые вы обычно едите, потому что вы непреднамеренно сократите и белки. Вместо этого постарайтесь поддерживать или даже умеренно увеличивать продукты, богатые белком. Сокращайте углеводы и пищу, содержащую насыщенные жиры», — рекомендует ученый.