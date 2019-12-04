16:24 (мск), источник: Rambler.ru
В российском детском саду новогоднюю елку прибили к потолку
Родители воспитанников одного из детских садов в Омске прибили елку к потолку. Об этом «Ура.ру» рассказали в департаменте образования администрации города.
На днях, как сообщал «Рамблер», в социальных сетях была опубликована фотография, на которой запечатлена елка, прибитая к потолку. Сообщалось, что снимок был сделан в детском саду № 241 в Омске, а к потолку елка была прибита, чтобы детям не удалось ее повалить.
Собеседник в городском департаменте образования подтвердил «Ура.ру», что в 241-м детском саду елка была прибита к потолку. Там рассказали, что соответствующее решение приняли и воплотили в жизнь родители воспитанников дошкольного учреждения.
Ранее стало известно, что семья Джеромин установила свыше 300 новогодних елок в своем доме площадью около 100 квадратных метров в городке Ринтельн, Нижняя Саксония, Германия. Так супруги поступили в попытке установить мировой рекорд.