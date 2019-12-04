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16:36 (мск), источник: РИА Новости

Названы страны, наиболее пострадавшие от природных явлений в 2018 году

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Природные катаклизмы нанесли самый большой вред населению, инфраструктуре и экономике Японии, Филиппин и Германии, говорится в ежегодном отчете независимых экспертов Germanwatch Climate Risk Index 2020, который был представлен на международной климатической конференции в Мадриде COP25 в среду.

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Источник: AP 2019

В этом году Germanwatch опубликовал свой 15-й рейтинг. Он основан на наиболее достоверных данных, которые оценивают влияние экстремальных погодных явлений на социально-экономические аспекты жизни стран.

«Япония, Филиппины и Германия заняли верхние позиции в списке стран, которые больше всех пострадали от природных катастроф в 2018 году», — говорится в докладе.

Как уточняют авторы доклада, в десятку самых пострадавших стран также вошли Мадагаскар, Индия, Шри-Ланка, Кения, Руанда, Канада и Фиджи. Самые больше потери в денежном эквиваленте понесли Индия и Япония (37 и 35 миллиардов долларов США соответственно).

Больше всего смертей отмечено в Индии — 2081 человек, а также в Германии и Японии — более 1,2 тысячи человек.
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Кроме того, наибольшие последствия для стран в 2018 году были связаны с участившимися волнами жары. Например, в Европе частота таких явлений за последние 100 лет выросла в 100 раз. От волн жары больше всего пострадали Германия, Япония и Индия.

«Кроме того, нет достаточных данных о воздействии волн жары в Африке», — говорится в документе.

Россия занимает 79 место в рейтинге. По оценкам экспертов, экономические потери страны составили 31 миллион долларов США, а человеческие — в результате природных катастроф — 44 человека.

В докладе также отмечается, что за весь период наблюдений с 1999 по 2018 год наиболее пострадавшими странами являются Пуэрто-Рико, Мьянма и Гаити.

Во всем мире за это время жертвами почти 12 тысяч катаклизмов стали 495 тысяч человек.

Эксперты связывают рост числа природных катастроф с глобальным изменением климата. Основным международным соглашением по борьбе с изменениями климата является Парижское, которое Россия ратифицировала в 2019 году. Страны пытаются сократить выбросы парниковых газов, и, тем самым, приостановить рост глобальной температуры в пределах 1,5 градусов.

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