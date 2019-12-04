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15:44 (мск), источник: РИА Новости

Кириенко: волонтеры спасли более 18 тысяч человек в 2019 году

СОЧИ, 4 дек — РИА Новости. Волонтеры в России спасли в 2019 году более 18 тысяч человек, сообщил вчера на торжественной церемонии открытия международного форума добровольцев в Сочи первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.

Источник: РИА "Новости"

Международный форум добровольцев проходит в Сочи и приурочен к Национальному и Международному дню добровольца 5 декабря. Его участниками стали более семи тысяч волонтеров из России и более чем 100 зарубежных стран. Место проведения выбрано не случайно — именно отсюда ведет свое начало история организованного волонтерского движения России, которое оформилось после проведения Олимпийских игр. В 2014 году были созданы крупнейшие организации Ассоциация волонтерских центров и «Волонтеры Победы», и проведён первый тематический форум добровольцев.

Только волонтерские организации спасли в этом году более 18 тысяч человек в нашей стране. Волонтеры-медики, которые спасали жизни и помогают людям правильно беречь и защищать свое здоровье.
Сергей Кириенко
первый замглавы администрации президента России

Он добавил, что на форуме в Сочи присутствуют делегации из 120 стран.

«Это значит, что сейчас Россия и город Сочи стали мировой столицей добровольчества, волонтерства, а это значит мировой столицей добра. Главное слово, которое слышно на форуме — слово «добро», — заключил Кириенко.

Основной темой Международного форума добровольцев, который проходит в Сочи со 2 по 5 декабря, стало партнерство. В среду стартовала деловая программа форума. Ее участники не только узнают тенденции развития волонтерства и нарабатывают профильные компетенции, но и выстраивают взаимодействие для дальнейшего сотрудничества.

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