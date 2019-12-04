Вышел календарь Pirelli 2020 (фото)

В Италии вышел традиционный календарь Pirelli. Это уже 47-й выпуск, тема которого — «В поисках Джульетты».
Снимки для календаря сделал известный итальянский фэшн-фотограф Паоло Роверси. Актрисы Эмма Уотсон, Кристен Стюарт, Яра Шахиди, Стелла Роверси, певицы Крис Ли и Розалия и другие попробовали вжиться в роль шекспировской Джульетты.
«Я искал чистую душу, кого-то одновременно невинного и сильного, полного красоты и мужества, — рассказал фотограф. — И я нашел все это в блеске глаз, жестах и словах Эммы и Яры, Индии и Мии. И в улыбках и слезах Кристен и Клэр. В голосе Крис и Розалии. А в Стелле — невинность. Потому что Джульетта есть в каждой женщине».