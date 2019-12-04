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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Девушка сделала идеальный снимок с семнадцатью питомцами

На это у нее ушло две недели.

Каждый владелец домашнего животного знает, как нелегко заставить питомца позировать для красивого фото. А вот 30-летняя Кэти Смит (владелица восьми собак и девяти кошек) решила на спор снять всех своих животных так, чтобы они смирно сидели на одном месте и смотрели прямо в камеру.

Сначала задача казалась невыполнимой, но упорство и терпение привели к успеху. Правда, чтобы сделать этот идеальный «семейный» снимок, Кэти потратила почти две недели.

Как рассказала Смит, с собаками у нее не возникло никаких трудностей, они послушно позировали перед камерой, а вот кошки наотрез отказывались принимать участие в фотосессии, пишет Metro.

По признанию Кэти, нужный кадр был сделан совершенно случайно, и сразу после этого кошки снова разбежались по своим делам.

Почти все домашние питомцы Кэти — это бывшие бездомные животные, которых она спасла. Кстати, помимо восьми собак и девяти кошек у девушки живет парочка попугаев и ежик.

Екатерина Гура

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