THEY SAID IT COULDN'T BE DONE— Metro (@MetroUK) December 4, 2019
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16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Девушка сделала идеальный снимок с семнадцатью питомцами
На это у нее ушло две недели.
Каждый владелец домашнего животного знает, как нелегко заставить питомца позировать для красивого фото. А вот 30-летняя Кэти Смит (владелица восьми собак и девяти кошек) решила на спор снять всех своих животных так, чтобы они смирно сидели на одном месте и смотрели прямо в камеру.
Сначала задача казалась невыполнимой, но упорство и терпение привели к успеху. Правда, чтобы сделать этот идеальный «семейный» снимок, Кэти потратила почти две недели.
Как рассказала Смит, с собаками у нее не возникло никаких трудностей, они послушно позировали перед камерой, а вот кошки наотрез отказывались принимать участие в фотосессии, пишет Metro.
Почти все домашние питомцы Кэти — это бывшие бездомные животные, которых она спасла. Кстати, помимо восьми собак и девяти кошек у девушки живет парочка попугаев и ежик.
Екатерина Гура