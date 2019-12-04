16:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
НЛО над Австралией оказалось надувным бассейном
До сих пор непонятно, как он оказался в небе.
Жители австралийского Перта разместили в группе, посвященной жизни города, снимки странного объекта, пролетающего над коттеджами.
При ближайшем рассмотрении НЛО оказалось ни чем иным, как надувным бассейном, пишет Daily Mail.
Бассейн стал объектом для шуток — его сравнили с летающим ковром Аладдина. Жители города пытались понять, откуда он взялся.
Спустя несколько часов в Сети объявился и местный житель, который пожаловался, что с его заднего двора исчез надувной бассейн. «Пожалуйста, дайте мне знать, если вы его видели», — написал австралиец, но тут же увидел пропажу на фото.
Как именно надувной бассейн оказался в небе, остается загадкой. Тем более, что ветра в этот день, по данным местных жителей, не было.
Анна Лысенко