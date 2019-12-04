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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Тихом океане обнаружили молодой вулкан

Скорее всего, он не один.

Источник: Tohoku University

Исследователи из Университета Тохоку обнаружили новый вулкан в самой старой части Тихоокеанской плиты, говорится в статье, опубликованной в Deep Sea Research Part I.

Такие вулканы — относительно новое явление на Земле. Они появляются вдоль трещин у основания тектонических плит.

По мере того, как тектонические плиты погружаются все глубже в верхнюю мантию Земли, возникают трещины там, где плита начинает изгибаться, вызывая извержение небольших вулканов.

Впервые такие молодые вулканы обнаружили в 2006 году около Японского желоба — океанической впадины на западе Тихого океана к востоку от острова Хонсю.

Источник: Tohoku University

Новый вулкан был обнаружен в западной части Тихого океана, недалеко от острова Минамитори, самого восточного острова Японии. Ученые предполагают, что он первый из целого скопления других молодых вулканов, и продолжают поиски.

Анна Лысенко

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