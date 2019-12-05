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03:31 (мск), источник: РИА Новости

Лас-Вегас может отказаться от своего знаменитого слогана

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Рекламный слоган «Что происходит в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе» может быть изменен, сообщает USA Today.

Источник: AP 2019
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Его придумали в 2003 году. Но многим этот слоган не нравится, так как туристы воспринимают его как призыв к вседозволенности в казино, клубах и ресторанах города.

Как сообщает издание, солист группы Aerosmith на своем концерте анонсировал новый слоган.

Стив Тайлер обратился к публике со словами: «Когда я громко закричу: «Что случается здесь, вы мне хором ответите: «Случается только здесь!». Он добавил, что 26 января сообщит хорошую весть для всех посетителей Лас-Вегаса.

Также Леди Гага и Шанайя Твейн написали в соцсетях о своем намерении сообщить отличную новость о городе грехов.

Местные жители недовольны решением властей, так как полагают, что бюджетные средства стоит пустить на более серьезные цели.

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