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10:04 (мск), источник: ТАСС

Институт Pantone назвал классический синий главным цветом 2020 года

По данным института, такой цвет выражает собой постоянство и уверенность.

ТАСС, 5 декабря. Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года. Им станет классический синий, сообщается на сайте организации.

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Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).

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«Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19−4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX — прим. ТАСС) элегантен в своей простоте <…> Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19−4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе», — говорится в сообщении.

«Pantone 19−4052 Classic Blue выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. <…> Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного», — считает исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман.

Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16−1546 Living Coral. Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков.

Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своем отчете. Это своеобразный справочник и гид по самым популярным и важным оттенкам предстоящего 2020 года.

В то же время институт цвета Pantone — это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации компаниям-производителям по использованию тех или иных оттенков в новых коллекциях товаров и логотипах брендов. По мнению многих специалистов, он является самым авторитетным, всемирно признанным источником информации по вопросам цветов и оттенков.

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