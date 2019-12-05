10:04 (мск), источник: ТАСС
Институт Pantone назвал классический синий главным цветом 2020 года
По данным института, такой цвет выражает собой постоянство и уверенность.
ТАСС, 5 декабря. Специалисты американского Института цвета Pantone (Pantone Color Institute) определили главный цвет 2020 года. Им станет классический синий, сообщается на сайте организации.
Pantone Color Institute — это исследовательский центр компании Pantone, занимающийся экспериментальной работой с цветом и его влиянием на различные отрасли (моду, полиграфию, дизайн интерьера, рекламу, кино и пр.).
«Вневременный и неизменный оттенок синего Pantone 19−4052 Classic Blue (по справочнику цветов TPX/TCX — прим. ТАСС) элегантен в своей простоте <…> Воспринимаемый нами как цвет спокойствия, Pantone 19−4052 дает ощущение мира и покоя человеческой душе», — говорится в сообщении.
«Pantone 19−4052 Classic Blue выражает собой постоянство и уверенность, это тот чистый и надежный цвет, на который мы всегда можем положиться. <…> Бесконечный синий напоминает нам огромное и бескрайнее вечернее небо. Classic Blue побуждает выйти за рамки обыденного», — считает исполнительный директор института цвета Pantone Леатрис Эйсман.
Pantone Color Institute определяет главный цвет с 2000 года. По версии организации, цветом 2019 года стал оттенок оранжевого 16−1546 Living Coral. Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков.
В то же время институт цвета Pantone — это консалтинговое агентство в рамках центра Pantone, которое занимается прогнозами в отношении цветовых трендов в мире и дает рекомендации