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15:29 (мск), источник: РИА Новости

Дмитрий Киселев: позиция Церкви противоречит позиции Бога

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Библия не запрещает суррогатное материнство и ЭКО, а их запрет в Основах социальной концепции Русской православной церкви, написанных ее служителями около 20 лет назад, противоречит благословению Творца «Плодитесь и размножайтесь» и может быть пересмотрен ради деторождения, заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня» журналист Дмитрий Киселев в эфире телеканала «СПАС».

Источник: РИА Новости

«По медицинским показаниям Церковь могла бы благословить суррогатное материнство и ЭКО. Вы говорите, Закон Божий, но речь идет сейчас не о Библии, которая не запрещает ЭКО, а об Основах социальной концепции (РПЦ — Прим. ред.) — это то, что написано человеком… Бог не запрещает ЭКО. …Вы ссылаетесь на волю Божию, а на самом деле говорите о воли Церкви. Воля Божия и воля Церкви — это не одно и то же», — сказал Киселев в среду вечером в ходе теледебатов о суррогатном материнстве с протоиереем Александром Абрамовым.

Мне представляется, что сейчас, на данном этапе существования Церкви, воля Божия — «плодитесь и размножайтесь» — вошла в противоречие с волей Церкви. Поэтому лучше помочь человеку стать на сторону жизни — и это будет, как мне представляется, по воле Божией.
Дмитрий Киселев
журналист

Ранее Киселев в эфире программы «Вести недели», которую ведет на телеканале «Россия 1», заявил, что Русская православная церковь могла бы изменить позицию по суррогатному материнству через религиозно-светские дискуссии. При этом он считает важным, чтобы в этой сфере была бы определена с участием РПЦ моральная норма. На его взгляд, это естественно в связи с развитием культуры цивилизации и появлением новых нравственных вызовов.

По его словам, изложенная в Основах социальной концепции позиция РПЦ «написана человеком… сейчас», а значит, ее можно изменять, редактировать. «И я уверен, что она будет меняться со временем», — отметил Киселев.

Библейские слова «плодитесь и размножайтесь», убежден он, были обращены Богом ко всему человечеству, которое олицетворяли Адам и Ева. «И сейчас благодаря этой “божественной инструкции” у нас есть человечество», — добавил журналист.

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Однако, по его словам, сегодня «человек себя чувствует между позицией государства, которое благословляет ЭКО, и позицией Церкви, которая запрещает». «Личность идет на разрыв. Нам нужно во имя деторождения и народа сгладить эти конфликты любовью, это главная заповедь Христа», — сказал Киселев. Он полагает, что «Церковь может духовно сопроводить и поддержать родителей и суррогатную мать — тогда не будет возникать такого конфликта».

В рамках дискуссии о том, что делать с «избыточными» или «нежизнеспособными» эмбрионами, которые создаются в результате применения технологии ЭКО, Киселев предложил Церкви «распоряжаться этим фондом».

«Часть (эмбрионов — Прим. ред.) приживается, часть волею Божией не приживается, а часть остается. Мама может распорядиться: оставить себе на следующую беременность, может отправить в качестве донорских. А что делать с остальными? Я предлагаю отдать их Церкви — тогда Церковь благословит ЭКО, и пусть она сама распоряжается этим фондом. И тогда моральная проблема снимается… Если Церковь их (“избыточные” эмбрионы — Прим. ред.) возьмет себе и мы их не будем убивать — это было бы прекрасное решение, если бы Церковь на это пошла», — считает Киселев.

Он заявил также, что не выступает против Церкви, а хочет вместе с ней обсудить новые реалии и возможность сохранения и приумножения жизни.

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Протоиерей Александр Абрамов, в свою очередь, в эфире телеканала «СПАС» отметил, что «Церковь не запрещает искусственное оплодотворение и другие манипуляции, которые ведут к восстановлению способности рожать». Однако если эти методы не дают результата, а человек находится внутри церковной ситуации, надо задать себе вопрос: «Может быть, такова обо мне воля Божия?». «Ты должен обдумать эту ситуацию», — сказал Абрамов.

Священнослужитель изложил позицию Церкви, отраженную в документе под названием Основы социальной концепции РПЦ, который был принят Архиерейским собором в 2000 году.

В нем Русская церковь называет суррогатное материнство «противоестественным и морально недопустимым», поскольку оно «предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости», которая устанавливается между матерью и младенцем уже во время беременности. «Суррогатное материнство травмирует как вынашивающую женщину, материнские чувства которой попираются, так и дитя, которое впоследствии может испытывать кризис самосознания», — сказано в Основах социальной концепции РПЦ.

Также Церковь считает недопустимыми виды экстракорпорального оплодотворения, которые предполагают «заготовление, консервацию и намеренное разрушение “избыточных” эмбрионов», поскольку признает эмбрион человеком.

Допустимым же средством медпомощи в РПЦ считают только «искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия».

В случае же, если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а «терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание». В этом случае Русская церковь рекомендует усыновить детей.

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