11:18 (мск), источник: Коммерсантъ
Новосибирец отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»
С организатора выступления Сергея Шнурова также взысканы стоимость билета и штраф.
Истец, которого возмутила нецензурная лексика со сцены, требовал с
Как рассказали «Ъ-Сибирь» в Калининском райсуде Новосибирска, где рассматривалось дело, материальные претензии истца были удовлетворены частично: с «Дракон и феникс» суд взыскал стоимость билета 2,5 тыс. руб., компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. руб. и штраф 2,2 тыс. руб. Решение в законную силу не вступило.
В августе 2016 года суд Новосибирска рассмотрел похожее дело. Он оштрафовал на 40 тыс. руб. организатора концерта группы «Ленинград» — компанию «Мегаполис» — за нецензурную брань со сцены лидера группы Сергея Шнурова. Представитель компании отметил, что понести наказание должен сам господин Шнуров, который перед выступлением якобы был уведомлен о запрете использования ненормативной лексики.
Константин Воронов