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11:04 (мск), источник: РИА Новости

Грета Тунберг получила альтернативную Нобелевскую премию

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Шведская школьница Грета Тунберг, получившая всемирную известность как экоактивистка, стала обладательницей международной награды «За достойный образ жизни» (Right Livelihood Award) за 2019 год, которую присуждают за работу в области окружающей среды и прав человека и часто называют альтернативной Нобелевской премией.

Источник: РИА Новости

«Невероятная честь для меня стать сегодня обладателем награды Right Livelihood. Мысленно я с вами там, в Стокгольме!!» — написала активистка в своем Twitter.

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Как говорится на сайте премии, лауреатами этого года, помимо Тунберг, стали защитница прав человека из Западной Сахары Аминату Хайдар, юрист из Китая Го Цзяньмэй (Guo Jianmei) и лидер движения коренного населения Бразилии Дави Копенава (Davi Kopenawa) .

Тунберг в 2018 году вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту с требованиями к властям усилить меры по борьбе с изменением климата. Ее инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture. Согласно заключению Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГИЭК), человечеству необходимо значительно снизить выбросы СО2, чтобы предотвратить потепление выше, чем на 1,5 градуса. Однако до сих пор только 12 стран официально подтвердили свои обязательства по снижению выбросов.

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