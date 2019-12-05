Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая угрозаУченые рассказали о неизвестной ранее разновидности ВИЧ
Фоторепортажи
10В Италии показали календарь Pirelli-2020
23Удивительные заброшенные места со всей Европы
12:58 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты

В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Средняя страховая пенсия для неработающих составит порядка 16,4 тыс. рублей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 декабря. Пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров со следующего года вырастут на 6,6% — об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на информацию пресс-службы Пенсионного фонда России (ПФР).

В денежном эквиваленте этот рост составит порядка 1 тысячи рублей.

При этом в среднем по стране страховая пенсия для неработающих пенсионеров составит в будущем году 16,4 тысячи рублей.

Также вырастет доход участников и инвалидов Великой Отечественной Войны — для первой категории средний доход составит 46,5 тысячи рублей, для второй — 39,9 тысячи рублей, отмечает ПФР.

Читайте также
 Почему сейчас не строят кирпичные дома, как до революции
Котюков: Нам очень хочется, чтобы вы не получали 13 тыс. рублей
Медведев объяснил Ивлеевой смысл закона об устойчивом Рунете
Туристы назвали лучшие страны для встречи Нового года
СМИ: убитый в Берлине гражданин Грузии готовил смертников
Фотограф показал заброшенные места со всей Европы (фото)
Назван главный цвет 2020 года
Россиянин отсудил компенсацию за мат на концерте «Ленинграда»
Здоровье
Познер рассказал о двойном исцелении от рака Телеведущий Владимир Познер дважды перенес рак, но каждый раз сумел победить опасную болезнь. Об этом он сообщил изданию StarHit.
Hi-Tech
Самый мощный в мире процессор: как он работает? Новые возможности мобильной связи, фотографии и игр
Кино
Добронравов опроверг слухи о смене состава «Сватов» Актер рассказал о будущем сериала
Горячие темы на Авто
Банкротсво физических лиц 154
Президент сегодня подписал документы о гос бюджете 123
Пересаживаемся на общественный транспорт? 116
Авто за 500 т.р для дачников в предпенсионного возрасте 103
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
37-летнюю Светлану Лободу поздравляют с беременностью Новое видео артистки обсуждают в сети.
Леди
Алсу опубликовала редкое фото с мужем после слухов о разводе Весной 2019-го в сети появились слухи о разрыве звезды и ее супруга.
Дом
Как сносят «Соловей»: фото
Названа дата открытия «российского Диснейленда»
Как выглядит квартира в районе, который не любят москвичи
Какие вещи нужно забыть в старой квартире
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь