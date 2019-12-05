12:58 (мск), источник: Будущее России. Национальные проекты
В ПФР рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Средняя страховая пенсия для неработающих составит порядка 16,4 тыс. рублей.
МОСКВА, 5 декабря. Пенсионные выплаты для неработающих пенсионеров со следующего года вырастут на 6,6% — об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на информацию
При этом в среднем по стране страховая пенсия для неработающих пенсионеров составит в будущем году 16,4 тысячи рублей.
Также вырастет доход участников и инвалидов Великой Отечественной Войны — для первой категории средний доход составит 46,5 тысячи рублей, для второй — 39,9 тысячи рублей, отмечает ПФР.