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17:16 (мск), источник: Православие и мир

«У горя нет срока давности»: в Перми вспоминают жертв трагедии в клубе «Хромая лошадь»

С момента пожара в пермском клубе «Хромая лошадь» прошло десять лет.

Источник: РИА "Новости"

5 декабря. ПРАВМИР. Десять лет назад, в ночь на 5 декабря 2009 года, в клубе «Хромая лошадь» в Перми произошел пожар.

От ожогов и отравления продуктами горения погибли 156 человек, более 70 пострадали.

Помещение клуба «Хромая лошадь», где погибли 156 человек, передадут под реабилитационный центр.

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Сегодня, в день десятилетия со дня трагедии, родственники и друзья почтили память погибших. Они собрались у мемориала жертвам пожара, который установлен в сквере напротив дома, где находился клуб, возложили к нему цветы.

Администрация Перми организовала выезд на Северное кладбище, где похоронено большинство погибших.

Вечером 5 декабря в Органном зале Перми в память о погибших Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии исполнит новую программу «Пять веков русской духовной музыки». Прозвучит напев Валаамского монастыря, песнопения Николы Дилецкого, Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, вокальные композиции на музыку Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, сообщает ТАСС.

Время не лечит

Все, кого затронула трагедия, так и не смогли забыть случившееся.

По словам пожарного Николая Долгих, это был самый трудный пожар за всю его службу. Он рассказал РИА Новости, что после трагедии несколько раз хотел уйти со службы.

Бывший сотрудник клуба Андрей Кострулев рассказывает, что несмотря на то, что он не пострадал физически и сумел выбраться, психологически ему было очень трудно:

Сейчас уже не снится. Но тогда… Первое время я заходил в заведения, в торговые центры и обращал внимания на план эвакуации, запасные выходы.

Лариса Титова, потерявшая на пожаре дочь Ирину, призналась, что стала очень замкнутым человеком, мало общается с друзьями и знакомыми, почти не посещает центр Перми, где многое напоминает о дочери:

Время не лечит. Первое время вся боль, горе было снаружи… И постепенно эта боль снаружи и засела поглубже.

Виновными по делу о пожаре были признаны восемь человек. Максимальное наказание получил владелец заведения Анатолий Зак — его приговорили к девяти годам и шести месяцам лишения свободы. Все фигуранты дела уже вышли на свободу.

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