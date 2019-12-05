12:17 (мск), источник: N + 1
14 месяцев в Антарктиде уменьшили мозг полярников
Ученые связывают это с физической и социальной изоляцией в экспедиции.
Немецкие ученые измерили объем мозга у участников экспедиции в Антарктиду и выяснили, что за 14 месяцев он существенно сократился. Пострадала, в частности, зубчатая извилина гиппокампа. В то же время в крови полярников стало меньше нейротрофический фактор мозга — белка, который отвечает за деление клеток в мозге, и его концентрации не вернулись к прежним значениям даже после возвращения из экспедиции домой. Работа опубликована в журнале The New England Journal of Medicine.
Несмотря на то, что клетки взрослой нервной ткани практически неспособны к делению, в мозге млекопитающих есть зоны, где размножение предшественников нейронов еще возможно. Это, в частности, гиппокамп — область в височных долях полушарий головного мозга. Известно, что по меньшей мере у грызунов такие стрессовые факторы как социальная изоляция и монотонной окружающей среды подавляют образование новых нейронов в гиппокампе. Но насколько это справедливо для человека, до сих пор не ясно.
Группа исследователей под руководством Симоны Кюн (Simone Kühn) из Института развития человека Макса Планка в Берлине в качестве объекта изучения выбрали людей, которые естественным путем переживают долгую изоляцию — участников экспедиции в Антарктиду.
Это были девять человек (пятеро мужчин и четверо женщин), которые 14 месяцев прожили на немецкой станции Ноймайер-3. Восьмерым из них провели МРТ головного мозга до и после экспедиции. Кроме того, в течение поездки все участники сдавали кровь и проходили тесты на когнитивные способности. В качестве контроля служили девять человек того же пола и возраста и со схожим изначальным объемом гиппокампа.
Но если у контрольной группы он в среднем слегка вырос, то у полярников, наоборот, снизился. Сильнее всего эти изменения затронули зубчатую извилину — она сжалась на 7,2 процента. Сокращение ее объема коррелировало со снижением баллов за тесты, связанные со вниманием и ориентацией в пространстве, но не повлияло на другие когнитивные способности. Остальные части гиппокампа тоже стали меньше, но эти различия авторы работы не сочли существенными.
У авторов работы было недостаточно данных, чтобы сделать вывод о том, влияет ли
Полина Лосева