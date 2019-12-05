12:37 (мск), источник: РИА Новости
Рисунок строителя с котом на руках появился на опоре Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Рисунок
«Рисунок увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов», — сообщили в инфоцентре.
Работа велась две недели, крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей. Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста — котом Мостиком и псом Цыганом. Они провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу — от первых свай до финальных рельсов, отмечается в сообщении.
Портрет посвящен команде, строящей Крымский мост -15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, напомнили в инфоцентре.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.