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12:37 (мск), источник: РИА Новости

Рисунок строителя с котом на руках появился на опоре Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости. Рисунок рабочего-мостостроителя с котом на руках высотой почти 20 метров появился на автодорожной опоре Крымского моста, граффити выполнили крымские художники, сообщил инфоцентр «Крымский мост».

«Рисунок увидят пассажиры поездов, которые будут следовать через Керченский пролив с материка на полуостров, а также экипажи проходящих под мостом судов», — сообщили в инфоцентре.

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Работа велась две недели, крымские художники нанесли рисунок специальными красками для художественной росписи бетонных поверхностей. Рабочего изобразили с талисманами Крымского моста — котом Мостиком и псом Цыганом. Они провели на стройплощадке четыре года и видели всю работу — от первых свай до финальных рельсов, отмечается в сообщении.

Портрет посвящен команде, строящей Крымский мост -15 тысяч инженеров и рабочих со всей страны. В коллективах есть специалисты, которые прошли глобальные стройки: БАМ, подготовку к саммиту АТЭС во Владивостоке, Универсиаде в Казани, Олимпиаде в Сочи, напомнили в инфоцентре.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров.

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