13:54 (мск), источник: ТАСС Наука
Жители европейской части России смогут увидеть Уран и «Звезду Демона» в новогоднюю ночь
Цефеиды дельта Цефея и бета Персея хорошо будет видно даже в любительские телескопы.
МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Жители Москвы и других городов центральной полосы в европейской части России смогут увидеть в новогоднюю ночь то, как на небосвод восходит Уран, а также рассмотреть самые яркие переменные звезды, такие как дельта Цефея и бета Персея, «Звезда Демона». Об этом в четверг сообщает сайт Московского планетария.
«В полночь жители средних широт России, если этому будет способствовать погода, смогут увидеть на ночном небе Уран, а также ряд ярких галактик — М31 в созвездии Андромеда, М33 в созвездии Треугольник, М81 и М82 в созвездии Большая Медведица. Вдобавок можно будет наблюдать многие яркие переменные звезды, такие как Алголь (бета Персея) и дельта Цефея», — говорится в сообщении.
В нем также отмечается, что наблюдения за астрономическими объектами будут особенно удачными в конце года, так как после дня зимнего солнцестояния (22 декабря) официально начнется астрономическая зима. В это время северное полушарие планеты получает минимальное количество дневного света, благодаря чему последние дни декабря и начало января всегда бывают самыми темными в году.
Помимо самых ярких звезд неба, таких как Сириус, Альдебаран, Плеяды и Капелла, жители Москвы и прочих городов центральной полосы России смогут увидеть в любительские телескопы также другие объекты, представляющие большой интерес для ученых.
К примеру, в северной части ночного неба россияне смогут рассмотреть звезду дельта Цефея, старейшего из «космических маяков» астрономии. Это светило, как и прочие цефеиды, представители названного в честь ее класса звезд, отличается тем, что его яркость постепенно и очень плавно растет и снижается. Характер этих пульсаций зависит от абсолютной яркости светила, что позволяет астрономам использовать их для сверхточного измерения расстояний в космосе.
Другую переменную звезду — бету Персея — можно будет рассмотреть неподалеку от первого «космического маяка». Еще со времен античности эта тройная звезда стала ассоциироваться с различными потусторонними силами
Для ученых эта тройная звезда интересна тем, что ее компоненты стареют не так, как это предсказывает теория, описывающая поведение обычных звезд.
Дело в том, что самое небольшое светило этой системы преждевременно «состарилось», тогда как самая крупная звезда пока остается молодой. Относительно недавно ученые связали этот парадокс с обратной формой космического «вампиризма», благодаря которому умирающая звезда отдает большую часть своей массы близлежащей «соседке». Как предполагают астрономы, подобные обмены материей характерны для большинства переменных звезд типа Алголя.