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15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает милые шерстяные анимации (видео)

Мультфильмы, сделанные с душой.

Андреа Лав из Вашингтона способна оживить даже обычный войлок. Художница и режиссер уже много лет работает с шерстью, из которой создает различные игрушки, миниатюрные версии еды и различных предметов. Кроме того, Лав делает со своими изделиями анимации.

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Андреа создает мультфильмы и рекламные кампании, где все герои сделаны из войлока. И выглядят они чрезвычайно мило.

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Екатерина Гура

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