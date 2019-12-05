15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает милые шерстяные анимации (видео)
Мультфильмы, сделанные с душой.
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Мультфильмы, сделанные с душой.
Андреа Лав из Вашингтона способна оживить даже обычный войлок. Художница и режиссер уже много лет работает с шерстью, из которой создает различные игрушки, миниатюрные версии еды и различных предметов. Кроме того, Лав делает со своими изделиями анимации.
Андреа создает мультфильмы и рекламные кампании, где все герои сделаны из войлока. И выглядят они чрезвычайно мило.
Екатерина Гура